Gemini Live'a 40'tan Fazla Dil Desteği Yolda: Türkçeyi Destekleyecek mi?

Yazılım devi Google, yapay zeka ile sesli sohbet etmek isteyen Gemini kullanıcılarını sevindirecek bir karar almıştı. 720 TL değerindeki Gemini Live Android kullanıcılarına ücretsiz hâle getirilmişti ancak yalnızca İngilizce dilini destekliyordu. Yapay zeka ile sesli sohbet imkânı sunan hizmete yeni dil seçenekleri gelecek.

Gemini Live Türkçe Dilini Desteklecek mi?

Gemini Live, çok yakında 40'tan fazla dili desteklemeye başlayacak. Ne yazık ki yeni dil seçeneklerinin listesi henüz paylaşılmadı. Listenin içerisinde Türkçe dil seçeneğinin olup olmadığı bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle Gemini Live Türkçeyi de destekleyecektir.

Yazılım devi tarafından sunulan popüler hizmette dili değiştirmek için yapmanız gereken yalnızca ayarlar sayfasından Diller bölümünü girmeniz yeterlidir. Listeden bir dili seçip etkinleştirebilirsiniz.

Gemini Live ile Neler Yapılabilir?

Sohbet

Bilgi arama

Şiir, şarkı sözü, e-posta gibi yazılar oluşturma

Yeni dil öğrenme ve dahası

Yazılım devinin sunduğu hizmet sayesinde yapay zeka ile güncel konulardan hobilere kadar her konuda sohbet edebilirsiniz. Hava durumu gibi bilgilere erişebilir ve hatta şiir, şarkı gibi yazılılar oluşturmasını sağlayabilirsiniz. Gemini Live yeni dil öğrenmek için de kullanılabilir.

Gemini Live Nasıl Kullanılır?