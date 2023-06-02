Getir, N11'in Hisselerinin Tamamını Satın Aldı

En popüler teslimat hizmetlerinden biri olan Getir, e-ticaret platformu N11'i satın aldı. Getir Kurucusu Nazım Salur, e-ticaret hizmetinin diğer hisselerini de satın aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamaya dair detaylar haberimizde.

Getir'in N11'i Satın Alması Sonrasında Açıklama Geldi

Dunya.com'daki habere göre Getir, N11'in yüzde 33 hissesine sahipti. İki şirket arasında yapılan anlaşma ile beraber N11 hisselerinin tamamı, Getir tarafından satın alındı. Getir Kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan gelişmeyi duyurdu.

Salur tarafından yapılan açıklamada "Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz N11.com'un diğer hisselerini de aldık" ifadeleri kullanıldı ve şu sözlere yer verildi:

"N11.com'u kurup büyüten ortaklarımız Doğuş Grubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Yeni bir N11.com yakında."

Getir olarak geçen yıl üçte bir hissesini alarak ortak olduğumuz @n11com'in diğer hisselerini de aldık. @n11com'i kurup büyüten ortaklarımız @dogusgrubu ve SK Holdings'e bugüne kadar yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni bir @n11com yakında. — Nazım Salur (@NazimSalur) June 2, 2023

Yapılan açıklamaya göre yıllardır faaliyet gösteren e-ticaret platformu N11 yenilenebilir. Getir'in N11'in hisselerinin tamamını almak için ne kadar ücret ödediği ile ilgili bilgi paylaşılmadı. Dolayısıyla toplam ödenen tutar bilinmiyor.

Şu anda kıyafetten elektroniğe kozmetikten kitaplara kadar çeşitli kategorilerde çok sayıda ürünün yer aldığı N11 ilk olarak 2013 yılının mart ayında hizmet vermeye başlamıştı. 2015 yılında kurulan Getir'de ise süt ürünleri, kahvaltılık ve yiyecek gibi çeşitli kategorilerde çok sayıda ürün bulunuyor.

Popüler teslimat hizmeti Getir'in N11 platformunu satın alması hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.