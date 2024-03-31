n11.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 16,199
- DOSYA BOYUTU 36 MB
- Üretici n11
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n11.com Android uygulaması ile binlerce markanın yüzlerce ürününe ulaşabilir ve indirimli ürünlerden anında haberdar olabilirsiniz.
n11.com, modadan kozmetiğe, elektronikten ev eşyalarına, oyundan otomotive kadar yüzlerce ürünü kampanya ve indirim fırsatlarıyla kullanıcılara ulaştıran bir alışveriş sitesidir. Marka, renk, ürün çeşidi ve fiyat bazında arama yaparak, aradığınız kriterlere en uygun ürünleri satın alabilirsiniz.
n11, binlerce mağazanın yüzlerce ürününü cebinizden inceleme ve anında satın alma fırsatı sunuyor. Gelişmiş filtreleme özelliğini kullanarak, sadece tercih ettiğiniz markaların ürünlerinin listelenmesini sağlayabiliyorsunuz. Moda, Elektronik, Ev, Yaşam, Spor, Oyun, Otomotiv ve daha onlarca kategoride en çok satılan ürünleri görüntüleyebilirsiniz.
n11.com İndir
Kullanıcılara farklı türden ürünleri kapsamlı bir biçimde sunan n11 uygulaması, tatil fırsatlarını da içerisinde barındırıyor. Kültür turları, yurtdışı turları, tatil fırsatları ve aklınıza gelebilecek her türlü seyahat hizmetini alabiliyorsunuz.
Her gün 13:00 ve 20:00'da mobile özel kampanyalardan yararlanarak, fırsat köşesindeki ürünleri ucuz fiyata satın alabilirsiniz. İndirimli fiyatlara ve en iyi ürünlere sahip olmak için bu saatler arasında uygulamaya göz atmanızda fayda vardır.
n11 - Online Alışveriş Uygulaması Özellikleri
- Yüzlerce kapsamlı ürün kategorisi
- Kampanayalar ve indirimli fiyatlar
- Tatil fırsatları
- Kullanıcı dostu arayüz
- Elektronik cihaz alışverişi
- Ayakkabı, giyim ve diğer ürünler
n11.com
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 3,133
- DOSYA BOYUTU 91.2 MB
- Üretici n11
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iOS cihazlarınızda kullanabileceğiniz n11.com ile binlerce markanın en yeni, en çok tercih edilen ve indirimdeki ürünlerine ulaşabilirsiniz.
n11.com, ürün çeşitliliği bakımından oldukça zengin olması yönünden aradığınız ürünü kolaylıkla bulabileceğiniz bir alışveriş sitesi olarak karşımıza çıkıyor. iOS cihazlarda kullanılabilen uygulamada, n11.com’da satışa sunulan tüm ürünlere mobil cihazınızdan erişme, rahat alışveriş yapma kolaylığı sunuyor.
n11 uygulaması ile Moda ve Kozmetik, Elektronik, Ev ve Yaşam, Spor-Outdoor, Oyun-Kültür, Otomotiv ve Aksesuar kategorilerinde binlerce markanın yüzlerce ürününe dilediğiniz an dilediğiniz yerde ulaşabiliyorsunuz. Günün fırsatı ile ürünlerde yapılan indirimlerden anında haberiniz oluyor, popüler bir ürünü uygun fiyata satın alabiliyorsunuz.
Bunların yanı sıra uygulamada gezerek belli süre içerisinde kullanmanız gereken indirimler de kazanabiliyorsunuz. Tabii ki tüm kategorilerde en çok tercih edilen ürünleri de görebiliyorsunuz.
İnternetten Alışveriş Yapmayı Sevenler İçin En İyi Online Alışveriş Uygulamaları
Günümüzde artık fiziksel olarak dışarı çıkıp, mağaza mağaza dolaşıp bir şeyler satın alan kaldı mı bilmiyoruz. İnternetten alışveriş yapmanın bu kadar kolay ve zahmetsiz olduğu şu günlerde biz de sizler için en iyi online alışveriş uygulamalarından bir liste oluşturduk.
n11.com İndir
Alışverişlerinizi gönül rahatlığıyla yapmanızı sağlayan koruma sistemi de içeren uygulama ile ister hazır kategorileri kullanarak isterseniz de arama kutusunu kullanarak ürüne hızlıca ulaşabiliyorsunuz. Tüm ürünleri özellikleri ve fotoğrafları ile görebiliyorsunuz. Ödeme esnasında size özel sunulan kuponları veya puanlarınızı kullanarak ürünü indirimli olarak satın alabiliyorsunuz.
Ayrıca saat 13:00 ve 20:00'da kullanıcılara özel olarak sunulan kampanyalardan da faydalanabilirsiniz. Çeşitli ürünlerdeki indirimleri görüntüleyerek, satın alabilir ve hızlıca kargolanmasını sağlayabilirsiniz.
Eğer siz de online alışveriş yapmak istiyorsanız, n11 - Online Alışveriş uygulamasını indirebilirsiniz.