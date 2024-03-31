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Erkan Calp - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

n11.com, modadan kozmetiğe, elektronikten ev eşyalarına, oyundan otomotive kadar yüzlerce ürünü kampanya ve indirim fırsatlarıyla kullanıcılara ulaştıran bir alışveriş sitesidir. Marka, renk, ürün çeşidi ve fiyat bazında arama yaparak, aradığınız kriterlere en uygun ürünleri satın alabilirsiniz.

n11, binlerce mağazanın yüzlerce ürününü cebinizden inceleme ve anında satın alma fırsatı sunuyor. Gelişmiş filtreleme özelliğini kullanarak, sadece tercih ettiğiniz markaların ürünlerinin listelenmesini sağlayabiliyorsunuz. Moda, Elektronik, Ev, Yaşam, Spor, Oyun, Otomotiv ve daha onlarca kategoride en çok satılan ürünleri görüntüleyebilirsiniz.

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Kullanıcılara farklı türden ürünleri kapsamlı bir biçimde sunan n11 uygulaması, tatil fırsatlarını da içerisinde barındırıyor. Kültür turları, yurtdışı turları, tatil fırsatları ve aklınıza gelebilecek her türlü seyahat hizmetini alabiliyorsunuz.

Her gün 13:00 ve 20:00'da mobile özel kampanyalardan yararlanarak, fırsat köşesindeki ürünleri ucuz fiyata satın alabilirsiniz. İndirimli fiyatlara ve en iyi ürünlere sahip olmak için bu saatler arasında uygulamaya göz atmanızda fayda vardır.

n11 - Online Alışveriş Uygulaması Özellikleri