Getir ile yemek ve market siparişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz ürünü seçin, sepetinize ekleyin ve kapınıza gelmesini bekleyin!

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Getir, yemek ve market alışverişi yapmak isteyen kullanıcıların kolaylıkla kullanabileceği popüler bir alışveriş uygulamasıdır. Dakikalar içinde teslimat, canlı sipariş takibi, dijital ve kapıda ödeme, gece gündüz servis gibi özellikleriyle birlikte mobil cihazlarınızdan kapsamlı bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde hizmet veren Getir APK, kullanıcıların yaralanabileceği çeşitli kampanyaları da içerisinde barındırıyor.

Getir uygulaması, Android akıllı telefon ve tabletlerinizi kullanarak evinizin her ihtiyacını karşılamanıza yardımcı oluyor. Her ne kadar hizmet makul bir ücrete tabi olsa da uygulamanın kendisinin ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var. Oldukça sade bir arayüzle etkili bir servisi bir araya getirebilen uygulama, günlük ev ihtiyaçlarınızın karşılanması için yardımcınız olacaktır.

Getir APK İndir

Uygulamada yer alan kuryelerin her birinin kendi profili bulunuyor ve böylece size talep ettiğiniz ürünü sağlayacak olan kuryenin önceden nasıl bir şekilde puanlandırıldığını görebiliyorsunuz. Dilerseniz kuryelerle iletişime geçme şansınız da olduğu için herhangi bir sorunla karşılaştığınızda karşınızda muhattap bulabiliyorsunuz.

Hem hızlı teslimat imkanı hem de pek çok ödeme sistemini içerisinde barındıran bu uygulamada, herhangi bir sorunla karşılaşmadan tüm işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Eğer günlük yemek ve market siparişleri için kendinize vakit ayıramıyorsanız, kesinlikle Getir'i indirmelisiniz.

Getir Uygulaması Özellikleri