Getir
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,220
- DOSYA BOYUTU 249 MB
- Üretici getir
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Getir ile yemek ve market siparişlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. İstediğiniz ürünü seçin, sepetinize ekleyin ve kapınıza gelmesini bekleyin!
Getir, yemek ve market alışverişi yapmak isteyen kullanıcıların kolaylıkla kullanabileceği popüler bir alışveriş uygulamasıdır. Dakikalar içinde teslimat, canlı sipariş takibi, dijital ve kapıda ödeme, gece gündüz servis gibi özellikleriyle birlikte mobil cihazlarınızdan kapsamlı bir şekilde sipariş verebilirsiniz. Türkiye'nin her yerinde hizmet veren Getir APK, kullanıcıların yaralanabileceği çeşitli kampanyaları da içerisinde barındırıyor.
Getir uygulaması, Android akıllı telefon ve tabletlerinizi kullanarak evinizin her ihtiyacını karşılamanıza yardımcı oluyor. Her ne kadar hizmet makul bir ücrete tabi olsa da uygulamanın kendisinin ücretsiz olduğunu belirtmekte fayda var. Oldukça sade bir arayüzle etkili bir servisi bir araya getirebilen uygulama, günlük ev ihtiyaçlarınızın karşılanması için yardımcınız olacaktır.
Getir APK İndir
Uygulamada yer alan kuryelerin her birinin kendi profili bulunuyor ve böylece size talep ettiğiniz ürünü sağlayacak olan kuryenin önceden nasıl bir şekilde puanlandırıldığını görebiliyorsunuz. Dilerseniz kuryelerle iletişime geçme şansınız da olduğu için herhangi bir sorunla karşılaştığınızda karşınızda muhattap bulabiliyorsunuz.
Hem hızlı teslimat imkanı hem de pek çok ödeme sistemini içerisinde barındıran bu uygulamada, herhangi bir sorunla karşılaşmadan tüm işlemlerinizi yerine getirebilirsiniz. Eğer günlük yemek ve market siparişleri için kendinize vakit ayıramıyorsanız, kesinlikle Getir'i indirmelisiniz.
Getir Uygulaması Özellikleri
- Hızlı Teslimat: Getir, çok sayıdaki depo, araç ve motorkuryeyle hizmet veriyor. İhtiyaç ürünleriniz ve market alışverişiniz ortalama 10 dakikada kapınıza ulaştırılıyor.
- Canlı Sipariş Takibi: Siparişinizi verdikten sonra kuryenin gelişini haritadan takip edebilir, ürünlerinizin veya yemeğinizin kaç dakikada sizde olacağını görebilirsiniz.
- GetirYemek: Sevdiğiniz restoranlardan pizza, hamburger, lahmacun, kebap, döner, tatlı ve daha birçok yemek sipariş edebilir, siparişinizi takip edebilirsiniz. Getir Getirsin seçeneğiyle sıcak yemeğinizi size getiren kuryenin konumunu haritada görebilirsiniz.
- Online ve Kapıda Ödeme: Online (Dijital) ödeme için kredi kartınızı bir kere tanımlamanız yeterli oluyor, sonrasında ne cüzdana ne kredi kartına ihtiyacınız oluyor. Kredi kartı bilgileriniz Getir tarafından görülmüyor ve Mastercard'ın ödeme altyapısı Masterpass veya BKM (Bankalararası Kart Merkezi) tarafından korunuyor. Kapıda ödeme ise GetirYemek'in Restoran Getirsin seçeneğiyle verdiğiniz siparişlere özel. Yemeğinizi restoran kendisi getiriyor, kendi pos cihazı ile ödemeyi kapıda alıyor.
- Gece Gündüz Servis: Market, bakkal kapalı bile olsa Getir, gece gündüz hizmet veriyor.
- Müşteri Hizmetleri: Getir müşteri hizmetleri 7/24 hizmetinizde. Müşteri hizmetleri numarası 0850 532 5050.
Getir
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 847
- DOSYA BOYUTU 435 MB
- Üretici getir
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Getir uygulamasını kullanarak, iOS cihazlarınızdan kolayca günlük süpermarket veya yemek alışverişlerinizi yapabiliyorsunuz.
Getir uygulaması, iOS kullanıcılarının günlük süpermarket ve yemek alışverişlerini mobil cihazlarını kullanarak gerçekleştirmesi için hazırlanmış iyi bir alışveriş uygulamasıdır. Ücretsiz olarak indirebileceğiniz Getir uygulamasında, yemek siparişlerinizi verdikten sonra bildirimlerinizi açın ve anında kapınıza gelmesini bekleyin.
Hizmet kalitesine önem veren uygulama, kuryelere ve müşterilere büyük olanaklar sunuyor. Verdiğiniz siparişlerin neredeyse çoğu getir kuryeleri tarafından kapınıza ulaşıyor. Lakin işletmenin kendi kuryeleri de siparişlerinizi getirebiliyor. Bu nedenle ücretli ve ücretsiz gönderim ücretleri uygulanabiliyor.
Getir İndir
Hem nakit hem de kredi kartı ile ödeme sistemlerinden faydalanabilen Getir, alışverişlerinizi yaparken sorunsuzca ödemenizi de yapmanıza yardımcı oluyor. 7/24 çalışan bir servise sahip olması ise istediğiniz an ihtiyaç duyduğunuz malzemelere erişebileceğinizi gösteriyor. Dilerseniz kuryenizle direkt iletişime geçmeniz için de gereken araçlar uygulama içerisinde mevcut.
Türkiye'nin her şehrinde faaliyet gösteren Getir uygulamasını indirerek, siz de yemek veya market siparişlerinizi verebilir ve kapınıza gelmesini bekleyebilirsiniz.
Getir Uygulaması Özellikleri
- 7/24 sipariş desteği
- Market ve yemek siparişleri
- Anlaşılır arayüz
- Kampanyalar
- Sipariş bildirimleri
- Kurye konumu
- Nakit ve kart desteği