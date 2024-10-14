Giresun Sendromu Tıp Literatürüne Girdi: Bu Hastalık İlk Kez Türkiye'de Görüldü!

Giresun'da bir hastada tüm organların yer değiştirmesine bağlı siroz hastalığı görüldü. Dünyada ilk kez görülen bu vaka, Giresun Sendromu ismiyle tıp literatürüne geçti. Bununla beraber yeni hastalığın belirtileri de belli oldu.

Giresun Sendromu, Dünyada İlk Kez Türkiye'de Tespit Edildi

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cumhur Dülger, bu hastalığın dünyada daha önce tanımlanmadığını belirtti ve oldukça önemli bilgiler paylaştı.

Prof Dr. Dülger, "Dünyada ilk defa tüm organları ayna görüntüsünde ters dönmüş bir hastamızda kalp yetmezliğine bağlı siroz tespit ettik. Bu vakayı ulusal ve uluslararası kongrelerde hakemlerin onayıyla tıp literatürüne kazandırdık ve Giresun Sendromu adını verdik" ifadelerini kullandı.

Organların ters yerleşiminin nadiren görüldüğünü fakat bu vakada tüm organların yer değiştirdiğini ve bunun yanı sıra sirozun geliştiğini belirten Prof. Dr. Dülger, "Bu hastalar normal kapasitelerinde çalışamıyor, yürüyemiyor ve ömürleri kısalıyor" dedi ve şu şekilde devam etti:

"Karaciğer fonksiyonlarındaki bozulmalar zamanla daha belirgin hale geliyor ve uygun tedavi yapılmazsa hastalık hayatı tehdit edici boyutlara ulaşabiliyor."

Siroz olduktan 10 ila 12 sene sonra hastaların karaciğer nakline ihtiyaç duyduklarını söyleyen Prof Dr. Dülger, "Bir kısmı nakil yaptırıyor, bir kısmı yaptıramıyor yaşam beklentileri daha kısa oluyor. Uygun tedavi edilmezlerse hayati tehlikeli olan bir hastalık grubu" dedi ve açıklamasına şu sözleri de ekledi:

"Uzun yıllar farkına varmadan yaşıyorlar ama bir zaman geliyor. Karaciğer fonksiyonlarında bozukluk çıkıyor." değerlendirmesinde bulunan Dülger, "Bu durumda müdahale lazım geliyor. Biz hem kalp açısından hem de karaciğer açısından gereken tedavilerine başladık. Şu an hastamızın durumu iyi."

Giresun Sendromu Belirtileri