Gmail Kullanıcıları Dikkat: Yapay Zeka Destekli Yeni Bir Hack Saldırısı Milyarlarca Kullanıcıyı Tehdit Ediyor!

Google'ın ünlü e-posta hizmeti Gmail, eşine az rastlanacak yeni bir siber saldırı ile gündeme geldi. Bilgisayar korsanları, yapay zeka teknolojisinin de desteğiyle milyarlarca kullanıcının Gmail hesabını ele geçirmeyi hedefliyor. Detaylar haberde.

Yapay Zeka Destekli Siber Saldırı, Sahte Bildirimlerle Gmail Hesaplarını Kolayca Ele Geçirebilir!

Henüz yeni tespit edilen bir siber saldırı yönteminin, yapay zeka teknolojisini kullanarak Gmail hesaplarını ele geçirmeyi amaçladığı bildiriliyor. Söz konusu saldırıya ilk olarak maruz kalan kullanıcılardan Microsoft Çözümler Danışmanı Sam Matroviç, saldırıdan korunmayı başardığı gibi yeni hack yönteminin sistematiğini ortaya çıkardı.

Mitroviç tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni saldırı yönteminde kullanıcılara geleneksel bir sahte Gmail hesap geri alma bildirimi ileten hackerlar, yapay zeka tarafından yapılan bir arama ile hesapları ele geçirebiliyorlar. Saldırganlar, bu süreçte yapay zeka ile gerçekleştirdikleri aramaları Google numarası olarak maskeledikleri numaralardan üzerinden yapıyolar.

"Phishing" olarak adlandırılan bu tip dolandırıcılık girişimleri, hackerlar tarafından kişisel bilgilerin çalınması için kullanılan en yaygın yöntemlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu türden saldırılardan korunmak için posta kutuunuza gelen ilerileri kontrol ederken sakin olmanızı, ve gönderilen bildirilerin yarattığı acil durum hissine kapılmamanızı tavsiye ediyoruz. Ayrıca çeşitli Antivirüs yazılımlarının da bu gibi sahte iletileri engelleyebildiğini belirtelim.

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