Gmail'de Toplu Mail Silme Nasıl Yapılır?

Gmail toplu mail silme nasıl yapılır? Bu makalede Gmail toplu e-posta nasıl silinir sorusunu ele alarak Google'ın e-posta hizmetinden en iyi şekilde yararlanmanızı sağlamak istiyoruz.

En çok tercih edilen e-mail servislerinden biri olan Gmail, sunduğu özellikler sayesinde kullanıcılara kullanım kolaylığı sunmaktadır. Gelen e-postaları Birincil, Sosyal ve Tanıtım olarak sekmelere ayıran ve bu sayede önemli mailleri daha kolay görmenizi sağlayan servis, biriken ve nasıl sileceğinizi bilemediğiniz mailleri de tek bir tıkla temizlemenize olanak tanıyor.

Gmail tüm e-postaları silme işleminin nasıl gerçekleştirileceğini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Gmail Toplu Mail Silme Adımları

E-posta hesabınıza giriş yapın.

Silmek istediğiniz bölüme (Gelen kutusu, spam, çöp kutusu vb.) girin.

Postalarda arama kutusunun altındaki seçim kutusunun üzerine tıklayın.

E-posta sayısı çok fazlaysa "x iletisinin tümünü seç" şeklinde bir uyarı mesajı çıkacaktır.

Bu uyarı mesajının üzerine basarak tüm e-postaları seçin.

Çöp kutusu simgesine tıklayın.

Bu adımdan sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Bu sürenin sonunda e-postalarınız silinecektir.

Gmail birden fazla kişiye mail gönderme nasıl yapılır sorusunun cevabını merak edenler de aşağıdaki bağlantıdan hazırladığımız rehbere ulaşabilir.

Gmail'in toplu e-posta göndermek isteyenlere yönelik kısıtlaması bulunmaktadır. Gmail toplu mail gönderme sınırı 30'dur.

Bu sınırlamanın uygulanmasının başlıca sebebi, Google'ın spam e-postaların önüne geçmek istemesidir. Bu aslında kullanıcıların olumsuz deneyim edinmesini sağlamak için değil mevcut kullanıcıların güvenliğini sağlamak amacı ile alınmış bir önlemdir.

Toplu Mail Gönderirken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Gmail'de toplu e-posta gönderirken dikkat etmeniz gerekenler şunlardan oluşmaktadır:

1. Alıcıların İzni Olmalı

Özellikle ticari e-posta gönderiyorsanız öncelikle alıcıların iznini almış olmanız gerekir. Bu nedenle e-posta göndermeden alıcılardan e-posta listenize kaydolmasını ya da abone olmasını sağlamalısınız. Böylece onların rızasını almış olursunuz.

2. Alıcılar İstediği Zaman Abonelikten Çıkabilmeli

E-posta listenize kaydolan kişiler, dilediği zaman abonelikten çıkabilmelidir. Bunun için onlara bir kolaylık sunmanız gerekmektedir. Abonelikten çıkan kullanıcılara daha sonra e-posta gönderilmemelidir.

3. Spam E-postalar Atılmamalı

E-posta hesapları, kullanıcıların evinin kapısı gibi düşünülebilir. Kapı ne kadar çok çalınırsa e-posta hesabının sahibi de o kadar çok rahatsız olur. Kullanıcılara bu sebepten ötürü sık sık e-posta göndermekten kaçınılmalıdır.

4. Kullanıcılar Yanlış Yönlendirilmemeli

E-posta içeriğinde kullanıcılara yönelik aldatıcı bilgilere ve zararlı bağlantı ya da dosyalara yer verilmemelidir. Bunu istemeden de olsa yapmanız mümkündür. Bu nedenle göndermek istediğiniz bağlantıların ve dosyaların güvenli, bilgilerin ise doğruluğunun kanıtlanmış olduğundan emin olun.

Bu makalede Gmail toplu mail silme nasıl yapılır sorusunu ele alıp Gmail'de bütün mailleri tek tıkla silmenin nasıl yapılacağını anlattık. Hâlâ soru işaretleriniz varsa merak ettiklerinizi yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.