Google Search Tarih Oluyor: İşte Yerine Geçecek Arama Motoru

Google'ın arama deneyimini yeniden tanımlayan "Yapay Zekâ Modu", Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lansmanın ardından ilk kez ABD dışındaki bir ülkede devreye alındı.

Hindistan'da kullanıma açılan bu özellikle birlikte Google, yeni nesil yapay zekâ destekli arama sistemini küresel ölçekte yaygınlaştırmaya başladı. Yakın zamanda Türkiye'nin de bu sürece dahil edilmesi bekleniyor.

Google Arama Asistanı Gemini 2.5 Botu

Bu arama asistanının geleneksel Google Search'ten farkı ise Gemini 2.5 yapay zekâ modeliyle çalışıyor olması. Google'a bir soru sorduğunuzda bot otomatik olarak sorguyu alt başlıklara ayırıyor ve çok daha derin arama sonuçları elde etmenizi sağlıyor.

Klasik mavi link deneyiminin yavaş yavaş rafa kalktığını söyleyebiliriz. Gemini, bilgiyi bulup kaynak bağlantılarıyla veriyor ancak geleneksel aramadan farklı olarak kaynak sayfasının özeti ve başlıkları aramanızı süslüyor.

Sistem, geleneksel sorgulara kıyasla 2-3 kat daha uzun cümleleri kullanıcıya anlaşılabilir şekilde aktarıyor. Üstelik sadece metinle de sınırlı değil; kullanıcılar dilerse görsel yükleyerek veya sesli komut vererek de arama gerçekleştirebiliyor.

Google Search Tarih Oluyor

Yapay Zekâ Modu, şu anda hem Android hem iOS işletim sistemlerinde aktif durumda. Web üzerinden erişim sağlayan kullanıcılar ise Google arama çubuğunda yer alan yeni bir kısayol üzerinden bu özelliğe ulaşabiliyor.

Google'dan yapılan açıklamalarda, bu modun dünya genelinde kademeli olarak sunulacağı belirtiliyor. Ancak şu ana kadar Hindistan dışında başka bir ülkeye geçiş yapılmış değil. Hatırlarsanız "AI Overviews" özelliğinin diğer ülkelere sıçraması aylar sürmüştü. Yapay zekâ destekli Google aramaları için de benzer bir takvim uygulaması yapılacağı düşünülüyor.

Sizce yeni nesil arama seçenekleri, geleneksel Google Search deneyimini rafa kaldıracak mı? Yorumlarda tartışalım.