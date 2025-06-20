HBO'nun Gizli Saklı Eklediği Özellik İzleyicileri Platformdan Soğuttu

Yakın zamanda Amazon Prime Video'nun sessiz sedasız reklam süresini artırdığından bahsetmiştik. Amazon, reklam süresinin artacağına dair hiçbir açıklama yapmamıştı. Ancak kullanıcılar, artan reklam süresini er ya da geç fark edecekti. Sosyal medyada başlatılan forumlar ve tartışmalardan sonra Amazon'un iki kat daha fazla reklam gösterdiği doğrulandı. Bu furyaya eklenen yeni isim ise HBO Max oldu.

HBO Max platformu, reklam sürelerini %50 oranında artırdı ve bunu hiçbir şekilde duyurmadı. Reklamlı abonelik paketlerinde saat başına 4 dakikalık reklam çıkıyordu. Şubat ayının sonunda bu süre 6 dakikaya çıkarıldı.

Hizmet Kalitesinde Değişiklik Yok, Reklamda Var

Prime Video ve Max, destek sayfalarında güncellenmiş reklam sürelerine yer veriyor. Reklamlı planda, 6 dakikaya ulaşan reklam süresi artık yeni standart haline gelmiş durumda. Reddit'te bir kullanıcı, HBO'nun Max olarak yeniden yapılandırılmasından sonra reklamların berbat bir hal aldığını söyledi. Game of Thrones izlerken 15 dakikada bir reklam çıktığını söylüyor. Bir başka kullanıcı ise sırf artan reklamlar yüzünden üyeliğini iptal edeceğini belirtmiş.

Hiç haber verilmeden reklamların artırılmış olması ise kullanıcılar nezdinde "şeffaflık" tartışmalarına neden oluyor. Üstelik reklamlar artarken paketlerde sunulan görüntü kalitesi, indirilebilir içerik sayısı vb. etkenlerin aynı kalmasından da şikayetçiler.

Türkiye'de HBO Max Üyelikleri Ne Kadar?

HBO Max, Türkiye'deki kullanıcılarına iki paket sunuyor: Standart ve Özel. Fiyatları sırasıyla 229 ve 299 TL. Ayrıca Hepsiburada kullanıcılarına özel bir paket de var. Bu paket, "Reklamlı temel paket" şeklinde geçiyor.

Reklamlı temel paketi kullanıyorsanız daha uzun reklam görebilirsiniz. Standart veya Özel paket kullanıcılarına reklam gösterilmiyor, ancak canlı içerikler ile spor kanallarında reklam görmeye devam ediyorsunuz.