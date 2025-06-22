Google, Bu Kez de Aylık 9 Bin TL'ye YouTube Premium Veriyor!

Google Türkiye, en üst düzey yapay zeka özelliklerini kullanıcılarla buluşturduğu Google AI Ultra isimli abonelik paketi ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Şirket, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda söz konusu abonelik paketine YouTube Premium ayrıcalıklarını da eklediğini duyurdu.

Söz konusu paylaşım özellikle AI Ultra aboneliğinin ateş pahası olan üyelik ücreti nedeniyle gündem oldu. Aylık 9 bin TL gibi oldukça yüksek bir ücret talep eden bu paketin, bugüne kadar YouTube Premium özelliklerini içermemesi ise kullanıcılar tarafından yoğun eleştiri aldı.

Google AI Ultra Neler Sunuyor

Google’ın AI Ultra aboneliği, yüksek fiyat etiketi nedeniyle zaman zaman eleştirilse de, şirkete yakın kaynaklar bu planın bugüne kadar sunulan en kapsamlı yapay zeka hizmet paketi olduğunu vurguluyor. Aylık yaklaşık 9 bin TL karşılığında sunulan bu özel abonelik, Gemini 2.5, Veo 3, Flow ve Whisk başta olmak üzere ileri düzey üretken yapay zeka araçlarına tam erişim imkânı sağlıyor.

AI Ultra aboneleri, Gemini uygulamasının tüm üst düzey özelliklerini kullanabiliyor. Kullanıcılar, gelişmiş Deep Research desteği sayesinde anlık ve derinlemesine araştırmalar gerçekleştirebiliyor ve aynı zamanda 1.500 sayfaya kadar olan büyük belgeleri hızlıca analiz edebiliyor. Görsel ve video üretimi konusunda ise Veo 3 ve Flow isimli araçlar ise kullanıcıların profesyonel kalitede videolar ve dijital içerikler üretebilmesini sağlıyor.

Whisk adlı platform ise, görsellerden hareketle video oluşturmayı mümkün kılıyor ve AI Ultra aboneliği kapsamında yüksek kullanım limitleriyle hizmet veriyor. Henüz herkese açık olmayan NotebookLM ve Project Mariner gibi yenilikçi araçların da bu abonelik kapsamında kullanabildiğini belirtelim.

Bununla birlikte, AI Ultra paketi kullanıcılarına her ay 30 TB’lık geniş bir bulut depolama alanı ve 12.500 yapay zeka kredisi sunuyor. Bu krediler, Flow, Whisk ve benzeri platformlarda içerik üretimi için kullanılabiliyor. Ayrıca Gemini aracı, üyelik kapsamında Gmail, Google Dokümanlar ve Slaytlar gibi üretkenlik araçlarıyla entegre çalışarak kullanıcılara iş ve günlük hayatta da verimlilik kazanmasını sağlıyor.

Google AI Ultra aboneliklerine artık YouTube Premium da dahil. Türkiye’nin de dahil olduğu 40 ülke için geçerli. — Google Türkiye (@googleturkiye) June 20, 2025

Google AI Ultra aboneliğinde şu anda ilk üç ay boyunda 8.999,99 yerine 4.499,99 karşılığında erişilebiliyor. Üyelik paketi hakkında daha fazla bilgi edinmek için Google'ın resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.