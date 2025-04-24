YouTube Alışverişte Bir Numara Olacak! AI Overviews ile Çok Kolay

YouTube, arama sonuçlarında kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmek için yeni bir yapay zeka deneyine başladı. Bu yeni özellikle birlikte platform, artık belirli aramalarda yapay zeka destekli özetler sunmaya başladı.

Şirketten gelen duyuruna göre söz konusu sistemde alışveriş yaparken karar alma sürecinizi azaltacak yardımcı ögeler var. Kaliteli gürültü engelleyici kulaklıklar arıyorsunuz diyelim. Arama yaptığınız zaman en faydalı videoları bir bir gösteren bir karosel karşınıza çıkacak.

Sadece ürün satın alma konusu da değil. Turistik bir gezi yapmak niyetindeyseniz de gerekli kelimelerle arama yapabilirsiniz. Böylece yapay zeka destekli özet bilgileri saniyeler içinde elde edeceksiniz.

Şu An YouTube Premium Kullanıcılarıyla Deneniyor

Yeni sistem şimdilik yalnızca ABD'deki bazı YouTube Premium kullanıcılarıyla test ediliyor. Ayrıca yalnızca belirli İngilizce aramalarda aktif. Eğer gösterilen özetleri beğenip beğenmediğiniz hakkında geri bildirim vermek isterseniz üç nokta menüsüne tıklayıp gönderebilirsiniz.

Yapay zeka özetleri ilk tanıtıldığında çok konuşulmuştu ama bazı hatalarla da eleştirildi. Özellikle Google Arama'da çıkan saçma öneriler — örneğin pizzaya yapıştırıcı sürme ya da böbrek taşı için kola içme gibi — sosyal medyada alay konusu olmuştu ama Google bu alandaki yatırımlarından vazgeçmedi.

100'den fazla ülkede kullanıma sunulduğundan bu yana bir sürü yeni özellikle donatıldı. Şirketin bu sistemdeki geliştirmeleri devam ediyor.