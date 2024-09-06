Google Fotoğraflar Yapay Zeka Özelliğine Kavuşuyor: Büyük Kolaylık Sağlayacak!

Google, Android kullanıcılarının büyük bir kısmı tarafından tercih edilen Google Fotoğraflar için yeni özellikler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Şirketin test ettiği yeni özellik, Google Fotoğraflar'da bir asistan görevi üstlenecek.

Google Fotoğraflar, Yapay Zeka Destekli Asistana Sahip Olacak

Google, Ask Photos olarak isimlendirilen yeni bir özelliği test etmeye başladı. Mayıs ayında düzenlenen I/O 2024 etkinliğinde tanıtılan özellik, Gemini yapay zeka modellerinden yararlanıyor. Galerideki fotoğrafları analiz eden asistan soruları yanıtlayabiliyor.

Örneğin sevdiğiniz restorana tekrar gitmek ve aynı yemeği sipariş etmek istiyorsanız "Muğla'daki restoranda ne yemiştik?" şeklinde bir soru sorabileceksiniz. Yeni bir kamp aktivitesi planlıyorsanız "en son nerede kamp yapmıştık?" sorusunu yöneltebileceksiniz.

Google Fotoğraflar, kamp malzemeleriniz ile nerede fotoğraf çektirdiğiniz veya restoranda masanın üzerinde hangi yemeğin yer aldığı gibi detayları tespit edip size kısa sürede cevap verecektir.

Söz konusu özelliği aktif hâle getirdiğinizde Google Fotoğraflar'daki son sekme doğal dilde sorgu yapmanıza imkân tanıyan "Sor" sekmesine dönüşecek. İstediğiniz zaman klasik arama işlevine geri dönebileceksiniz.

Ask Photos ayrıca doğum günü partisi albümündeki en iyi fotoğrafları önermesini isteyebileceksiniz. Bunun yanı sıra son seyahatinizdeki önemli anları özetlenmesini de sağlayabileceksiniz.

Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde yalnızca bazı Android ve iOS kullanıcıları tarafından test edilen özelliğin herkesin kullanımına ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor.

Yeni yapay zeka özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Herkes için kullanıma sunulduğunda bu özelliği kullanacak mısınız? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.