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Google Logosunun Sırrı Çözüldü!

google logo anlamı
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İrem Sayın
İrem Sayın İnternet

Google’ın logosundaki yamukluk hiç dikkatinizi çekmiş miydi? Belki de hiç fark etmediniz bile ama çok sayıda teknoloji delisi bu orantısızlık hakkında enteresan iddialarda bulunmuştu. Sonunda sebebi belli oldu!

Öncelikle 'Ne orantısızlığı ya?’ diyen okuyucularımız için söz konusu kaymayı aşağı bırakıyorum.

google logo kayma

Gördüğünüz üzere renk geçişlerine dikkat ettiğinizde bir asimetri söz konusu. Ancak bu durum sanılanların aksine bir hata değil, aşina olduğumuz ‘altın oran’ ! Şöyle ki:

google altın oran

Koskoca teknoloji devinin böyle küçük bir hata yapmış olduğunu düşünmenin saçma olduğunu savunuyor olabilirsiniz. Ancak durum daha çok insanoğlunun gizli mesaj severliliğinden büyüdü. Malum piyasada yer alan çok sayıdaki dev firmanın logosu bu tarz oyunlara yer veriyor. Örneğin,

toblerone logo ayı

Toblerone yazısının ardındaki dağa dikkatli bakacak olursanız, beyaz kısmın bir ayı şeklinde olduğunu görebilirsiniz. Tıpkı Flight Finder’ın sırt sırta vermiş iki F harfinin oluşturduğu uçak gibi.

flight finder logo

Daha teknik logolardan örnek vermemiz gerekirse, aklıma ilk olarak Vaio geliyor. Teknoloji firmasının logosunda yer alan V ve A harfleri analog bir dalga oluştururken, I ve O harfleriyse binlik kodu temsil ediyor.

vaio logo

Kısacası sevgili okurlar, neredeyse tüm marka logolarının bir hikayesi vardır. Koskoca Google’ın basit bir ‘G’den oluştuğunu düşünmek biz severlerini rahatsız ederdi. En azından artık biliyoruz ki, Google’ın ‘G’si basit değil, altın orana sahip bir ‘G’!

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