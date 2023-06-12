Google Fotoğraflardan Fotoğraf İndirme Nasıl Yapılır?

Google güvencesiyle fotoğraflarınızı yedekleyebileceğiniz bir platform olan Google Fotoğraflar’a farklı işletim sistemlerine sahip cihazlardan kolayca erişim sağlanabiliyor. Google Fotoğraflar’da depolanan görseller, gerektiğinde bu cihazlara birkaç kolay adımda indirilebiliyor.

Google’ın sunduğu fonksiyonel araçlarla fotoğraflarınızı yedekleyebileceğiniz bu uygulamadaki dosyaları istediğiniz zaman cihazınıza indirebilirsiniz. İşte, Google Fotoğraflar’dan farklı cihazlara fotoğraf indirebilmek için yapmanız gerekenler!

Google Fotoğraflar’dan Bilgisayara Fotoğraf Nasıl İndirilir?

Google Fotoğraflar’da yedeklediğiniz fotoğrafları bilgisayarınıza indirmek istiyorsanız öncelikle tarayıcıyı açmalısınız.

Tarayıcının arama çubuğuna ‘photos.google.com’ yazarak ilerleyebilirsiniz.

Açılan pencerede Google hesabınıza giriş yapmanız istenebilir. Giriş yaptıktan sonra önceden bu hesapta depoladığınız görsellere erişebilirsiniz.

Bu aşamada cihazınıza indirmek istediğiniz fotoğraf ve videoları seçin.

‘Diğer’ ifadesi ve yanında üç nokta şeklinde sıralanan simgeye dokunarak ‘İndir’e basın.

Bu şekilde bilgisayarınıza Google Fotoğraflar’dan kolayca fotoğraf indirebilirsiniz.

Google Fotoğraflardan Akıllı Telefonlara Fotoğraf Nasıl İndirilir?

Android bir cihaza sahipseniz;

Öncelikle Google Fotoğraflar uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Uygulamayı açtıktan sonra giriş yapın.

Karşınıza çıkan ekrandan, önceden Google Fotoğraflar’a yüklediğiniz görsellere ulaşabilirsiniz.

Bir fotoğraf ya da video seçtikten sonra seçilen dosyada bulunan ‘Diğer’ bölümüne geçip ‘İndir’ butonuna basarak tek tek istediğiniz medyaları cihazınıza yükleyebilirsiniz.

iPhone veya iPad’e indirmek istediğinizde;

iPhone ya da iPad’inizde eğer bulunmuyorsa Google Fotoğraflar uygulamasını indirin.

uygulamasını indirin. Uygulamaya Google hesabınıza ait bilgilerle giriş yapın.

İndirmek istediğiniz fotoğraf veya videoları seçin.

Diğer / İndir seçeneğini tıklayarak indirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgisayarınıza Google Fotoğraflar’dan fotoğraf indirmek için;

Bilgisayarınızın tarayıcısından photos.google.com adresine gitmeniz gerekiyor.

Bu kısımda yer alan fotoğraflardan birini seçip diğer kısmından indir’e basarak Google Fotoğraflar’dan bilgisayarınıza medyalarınızı indirebilirsiniz.

Google Fotoğraflar’daki Tüm Fotoğrafları ve Videoları Aynı Anda Nasıl İndirebilirsiniz?

Bilgisayarınıza Google Fotoğraflar’daki medyalarınızı tek tek indirmek yerine bir seferde toplu olarak indirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler ise şunlar:

Bunun için Google’ın ‘Verilerinizi indirin sayfası’ olarak tanımladığı takeout.google.com sayfasına gitmeniz gerekiyor.

Bu sayfada mevcut verilerinizin hepsi ilk etapta seçili oluyor.

Sıralanan verilerden hangisini indirmek istemiyorsanız onun yanındaki işareti kaldırabilirsiniz.

Sadece Google Fotoğraflar’da bulunan fotoğrafları indirmek için buna uygun bir seçim yapmalısınız.

Bu aşamadan sonra ‘sonraki adım’a tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

Google, size iki farklı seçenek sunacaktır. Tek seferlik arşiv seçeneğini seçtiğinizde o an için mevcut olan verileriniz bir seferliğine bilgisayarınıza indirilir.

Planlanmış dışa aktarma işlemlerini seçtiğinizde ise belirttiğiniz aralıklarla Google size mail olarak verilerinizi indirebileceğiniz bağlantıların linklerini iletir.

Dosya türünü zip olarak bırakıp ilerleyebilirsiniz.

Arşiv boyutu kısmında istediğiniz seçimi yapabilirsiniz. Ancak Google’ın size sunduğu linklerde max. Boyutu 2 GB oluyor. Yani siz 8 GB’lık bir indirme talebinde bulunduğunuzda istediğiniz dosyalar size 4 parça halinde iletiliyor.

Bu bilgiler ışığında ‘Arşiv Oluştur’ seçeneğine tıklayarak işlemin tamamlanmasını bekleyebilir, veri arşiviniz hazır olduğunzda istediğiniz cihaza Google Fotoğraflar’da bulunan tüm fotoğraf ve videolarınızı kolayca indirebilirsiniz.

Google Fotoğraflar’daki Tüm Fotoğraflar Başka Bir Google Hesabına Nasıl Aktarılır?