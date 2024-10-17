Google'dan Yeni Özellik: Ucuz Uçak Bileti Bulmak Artık Çok Kolay!

Yazılım devi Google tarafından sunulan yeni özellik, ucuz uçak bileti bulma sürecini oldukça pratik hâle getiriyor. Çok kullanışlı olan özellik sayesinde yalnızca tek tık ile en uygun fiyatlı uçuşlar kolayca görüntülenebiliyor.

Google, Ucuz Uçak Bileti Bulmayı Kolaylaştırıyor

Google Arama bölümündeki Uçuşlar sekmesinden "Nereden", "Nereye", "Gidiş Tarihi" dahil olmak üzere çeşitli bilgileri belirleyip uçuşları sıralayabiliyorduk ancak en uygun fiyatlı bileti bulmak biraz zaman kaybettiriyordu.

Google Flights (Google Uçuşlar) özelliğine eklenen "En ucuz" seçeneği sayesinde artık farklı bir hizmete ihtiyaç duymadan en uygun fiyatlı uçak biletini sıralamak mümkün hâle geldi.

Yeni seçeneği kullanabilmek için öncelikle arama sonuçlarından Uçuşlar sekmesine girin ve gerekli bilgileri doldurup uçuşları sıralayın. Uçuş bilgilerinin hemen üstünde yer alan "En ucuz" seçeneğine tıklayarak listenin başında en ucuz biletinin konumlanmasını sağlayabilirsiniz.

Söz konusu seçenek yeni kullanıma sunulmaya başlandı. Kademeli olarak sunulan özellik önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılara açılacak.

Google Uçuşlar özelliğine gelen yeni seçeneği kullanmayı düşünüyor musunuz? Söz konusu yenilik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.