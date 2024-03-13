GPT-4.5 Turbo Modelinin Önemli Detayları Yanlışlıkla Sızdırıldı!

GPT-4.5 Turbo modeli ile ilgili şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. OpenAI'ın üzerinde çalıştığı yeni model hakkında yazılan bir blog yazısı arama sonuçlarında göründü. Bununla beraber bazı önemli detaylar da gün yüzüne çıktı.

GPT-4.5 Turbo Hakkında Bazı Detaylar Ortaya Çıktı

OpenAI şirketinin GPT-4.5 Turbo modeline dair hazırladığı blog yazısı DuckDuckGo ve Bing isimli arama motorları üzerinden indekslendi. Bir Reddit kullanıcısı tarafından fark edilen bu yazı yanlışlıkla yayımlanmış gibi görünüyor.

Söz konusu blog yazısına erişilmeye çalışıldığında 404 hatası ile karşılaşılıyor. Ayrıca söz konusu gönderi, şu anda Bing ve DuckDuckGo arama sonuçlarından çıkarılmış durumda. Dolayısıyla arama motorlarının sonuçlarında artık bu gönderi görünmüyor.

Arama sonuçlarında listelenen bu gönderinin meta açıklaması, GPT-4.5 Turbo'nun hız, doğruluk ve ölçeklenebilirlik açısından GPT-4 Turbo'yu geride bıraktığını gösteriyor.

OpenAI'ın GPT-4.5 Turbo modelini haziran veya temmuz ayında sunabileceği düşünülüyor. Durum ne olursa olsun, şirket yeni nesil GPT-5 modelini piyasaya sürmeden önce bir ara model çıkaracak gibi görünüyor.