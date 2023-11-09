ChatGPT’yi Güçlendiren GPT-4 Turbo Nedir?

Amerikalı yapay zeka şirketi Open Al, geçtiğimiz günlerde ilk kez geliştirici konferansı yaptı. Konferansta şirket, yeni geliştirdiği ChatGPT’yi güçlendiren GPT-4 Turbo hakkında da bilgi verdi.

Bu yeni model, diğer sürümlerden farklı olarak çok uzun girdileri kabul ediyor. Diğer bir ifadeyle yeni sürüm, mevcut 50 sınırından farklı olarak yaklaşık 300 sayfaya kadar metin kabul edebiliyor.

Yeni GPT dil modeli, sorulara daha anlamlı yanıtlar veriyor. Ayrıca diğer dil modellerine kıyasla GPT-4 Turbo’a daha uzun ve karmaşık sorular sorulabiliyor.

GPT-4 Turbo Özellikleri Nelerdir?

OpenAl tarafından yapılan açıklamaya göre yeni GPT dil modeli, 300 sayfa yazı eşdeğerli 128K girdiyi işleyebiliyor. GPT-4 Turbo’dan önceki sürümlere bakıldığında 8K ile 32K girdinin kabul edildiği görülüyor.

Büyük girdiler girildiği için yeni GPT dil modeli soruları daha iyi anlayıp ona göre anlamlı cevaplar veriyor. Open Al tarafından yeni GPT dil modelinin eğitildiği datada da güncelleme yaptı.

Yeni GPT dil modeli, Nisan 2023’e kadar ki bilgiler hakkında kullanıcılarının sorularını yanıtlayacak. Şirket, ayrıca modelin fiyatının geliştiriciler için düşeceğini açıkladı. Eski modelden farklı olarak yeni GPT-4 Turbo üç kat daha uygun fiyatlı olarak sunulacak.

ChatGPT’nin uygulama programlama arayüzünden faydalanılarak kullanıcılar kendi sohbet robotlarını kişiselleştirebilecekler. Open Al, bu dil modeli kullanıcılarına sohbet robotunu paylaşma olanağı da sunuyor.

Şirket aynı zamanda tüm müşterilerini GPT dil modelleri kullanımında karşılaşabilecekleri telif hakkı davalarına karşı koruyacağını da açıkladı. Ayrıca maddi zararların tazmin edeceğini de vurguladı.

Yeni GPT dil modeli, DALL E 3 modelini entegre edebiliyor. Bunun sonucunda sorgulama gerçekleşirken direkt chat kutusu üzerinde görsellerde kullanılabiliyor. Bahsettiğimiz GPT dil modeliyle resimlere yazılar oluşturmak mümkündür.

Aynı zamanda görsellerin neleri tasvir ettiğinin açıklanması da mümkün oluyor. GPT-4 Turbo, metinleri sese de dönüştürüyor. ChatGPT’in analiz edebilmesi için dokümanlar direkt yüklenmektedir.

Yeni GPT dil modeli, JSON modundan da oluşuyor. JSON modu sayesinde dil modeli kullanıcılarına; veri değişim formatı ve açık standart dosya formatıyla yanıtlar veriyor. Bu mod, veri iletimi gerçekleştiren web uygulamaları açısından çok önemli özelliktir. Yeni dil modeli, kolay bir arayüze de sahip olacak.

GPT-4 Turbo Ne Zaman Kullanıma Sunulacak?

Open Al, GPT-4 Turbo’nun şu an ön izlemede olduğunu ve ilerleyen haftalarda herkesin kullanımına açılacağı ifade edildi. Yeni GPT dil modelini şu an sadece geliştiriciler deneyebiliyor.

Yeni geliştirilen GPT dil modelinin ücretine dair kesin bilgi vermek mümkün değil. Fakat konuyla ilgili bir gelişme olduğunda sizi buradan hemen bilgilendireceğiz. Open Al şirketi tarafından son yapılan açıklamada geliştiricilerin GPT-4 Turbo dil modelini kullanmak için ücret edeceği belirtildi.