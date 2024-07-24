GTA 6 İçin Ortalığı Karıştıracak Açıklama: Oyuncuları Hayal Kırıklığına Uğratabilir!

GTA 6, son dönemin en çok konuşulan oyunlarından biri ve bu durum, oyunun çıkış penceresi olarak gösterilen 2025 sonlarına kadar devam edecek gibi görünüyor. Son olarak, eski bir Rockstar Games çalışanı, yaklaşan yapımla ilgili oyunseverleri endişelendirecek bir açıklama yaptı.

GTA 6 İlk Günden Hayal Kırıklığı Yaratacak İddiası

Eski Rockstar Games çalışanı Obbe Vermeij, YouTuber 'SanInPlay' ile oyun geliştirme ve merakla beklenen GTA 6 hakkında konuştu. Şirketten 2009 yılında ayrılan Vermeij, oyunun fragmanından oldukça etkilendiğini, ancak yine de bazı endişelerinin olduğunu söyledi.

Eski çalışan, GTA 6'nın 2013'te piyasaya çıkan GTA 5'ten ilk başta çok farklı olmayacağını ve bu durumun oyunu merakla bekleyen hayranlarda hayal kırıklığına yol açabileceğini söyledi. Ancak yine de GTA 6'nın piyasadaki en iyi oyun olacağını ve Rockstar'ın onu daha fazla geliştirecek potansiyelde olduğunu belirtti.

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