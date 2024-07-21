Ubisoft'tan Bir Garip GTA 6 Açıklaması: Korkmuyoruz, Hatta...

GTA 6 için geri sayımın başladığı son dönemde, diğer oyun stüdyolarının da yaklaşan oyunla ilgili açıklamalar yaptığını görüyoruz. Bu açıklamaların ortak noktası genellikle Rockstar'ın yeni oyununun satış potansiyeli ve başarısı oluyor. Ancak, Ubisoft bu duruma tamamen farklı bir bakış açısıyla yaklaştı. Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, GTA 6 ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, GTA 6'nın Diğer Oyunların Satışlarını Artıracağını Söyledi

Ubisoft CEO'su Yves Guillemot, GTA 6'nın diğer oyunlar üzerinde olumsuz bir etki bırakmak yerine onların çok daha fazla satmasına yardımcı olacağını söyledi. CEO'ya göre, yeni bir GTA yapımının çıkmasıyla birçok insanın oyun oynamaya geri dönüyor. Hatta bunların büyük bir çoğunluğu sonunda diğer oyunlara da bir göz atıyor.

Guillemot, işleri bir adım öteye götürerek GTA oyunlarının piyasaya sürüldüğü dönemde çıkan yapımların gerçekten iyi satış performansı gösterdiğini söyledi. Bunu biraz daha açacak olursak, Ubisoft'un Assassin's Creed IV: Black Flag'i, GTA 5'ten sadece bir ay sonra piyasaya sürüldü ve serinin en çok satan oyunlarından biri konumunda.

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