GTA 6 Çıkış Gününde Tarihi Bir Satış Rekoru Kırabilir

GTA 6, ilk fragmanının yayınlanmasından önce bile yoğun bir şekilde oyun dünyasının gündeminde kalmayı başarıyordu. 2023 yılının Aralık ayında yayınlanan ilk fragman sonrasında ise bu yoğunluk daha da arttı ve artık oyuncular olarak merak ettiğimiz tüm detayları öğreneceğimiz zamanı beklemeye başlamıştık. Elbette bu süreçte iki defa erteleme haberi aldığımız oyunun ikinci ve üçüncü fragmanın yayınlanacağı zamana dair kimi zaman absürt ve kimi zaman da "Yok artık!" dedirten hayran teorileri ile karşılaşmıştık.

Şimdi de bir başka "Yok artık!" dedirtecek gelişme yaşandı. Ancak bu defa durumun hayran teorisi ile değil, satış tahmini ile alakalı olduğunu söyleyelim. Eğer yayınlanan rapor doğru çıkarsa, yeni GTA oyunu selefinin çıkış günündeki satış rakamını dörde katlayışına şahitlik edebiliriz.

GTA 6'nın Çıkış Günündeki Satışları Tarihe Geçebilir

Yeni GTA ile ilgili merak edilen pek çok şey var. Bunların arasında, bu kadar büyük bir beklentinin sonucunda çıkış gününde kaç adet satacağı da var. Daha nceki tahminlerde asgari 20 ve azami 25 milyon tahminleri vardı. Yatırım bankası Piper Sandler ise yayınladığı rapor ile GTA 6 için çıkış gününde 45 (yazıyla da 'kırk beş') milyon adet satışa ulaşacağı tahmininde bulundu. Bu rakama, oyunun Reddit sayfası verileri ve 15 büyük AAA oyunun çıkışı üzerinden yapılan analiz ile ulaşılmış.

Yapılan bu analiz, aynı zamanda Take-Two Interactive hisselerinin % 6 oranında değer kazanmasını da sağladı. Diğer bir deyişe GTA 6, hem finans piyasaları ve hem de oyuncular için devasa bir olay haline gelmiş durumda diyebiliriz. Oyun için duyulan heyecan göz önünde bulundurulduğunda, aslında çok da şaşırılacak bir durum değil.

GTA 6, GTA 5'in Çıkış Günündeki Satışlarını Dörde Katlayabilir

Bir karşılaştırma yapmak gerekir ise 2013 yılının Eylül ayında çıkan GTA 5, ilk günden 11 milyon satış adedine ulaşmıştı. Bu açıdan baktığımızda, yeni oyunun selefini çıkış gününde dörde katlayacağı sonucuna ulaşılıyor. Günümüzdeki oyun sektörü düşünüldüğünde bu, karşılanabilir bir beklenti olsa da işin içine mevcut konsol nesildeki oyuncu kitlesini de dahil etmek gerekiyor.

Bakalım yatırım bankası Piper Sandler tarafından ortaya koyulan rapor nokta atış isabet edecek mi? Bunun için 19 Kasım 2026 tarihini beklememiz gerekiyor. Öte yandan, oyunun pazarlama kampanyasının da 21 Haziran 2026 tarihinden sonra başlaması bekleniyor. Gelişmeleri takipteyiz.

Editörün Yorumu

Rockstar Games, her oyunu ile heyecan yaratmayı ve çıkış gününde de bu heyecanın boşa olmadığını göstermeyi başarıyor. Bir oyuncu olarak ben de GTA 6 için büyük bir heyecan duyuyorum. Herhangi bir ölüm olayı olmadığı sürece, ilk günden oynamayı planlıyorum. Söz konusu çıkış günü satış adedi tahmini, en ufak bir gelişmeye dahi heyecanlanan oyuncular göz önünde bulundurulduğunda çok da şaşırılacak bir seviyede olmadığını düşünüyorum. Yani diğer herhangi bir oyun için böyle bir tahminde bulunulsa "Ufak at da civcivler yesin..." diyebiliriz, ama bu oyun GTA 6.

Şahsen ben ön-siparişe açıldığı gün dahi PlayStation ve Xbox mağazalarının sunucularının çökeceğinden de eminim. Varın çıkış gününde yaşanacakları siz düşünün.