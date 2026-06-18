Bazı Oyuncular, PS5 ve Xbox Series'te Ücretsiz GTA 5 Oynayabilecek

Rockstar Games, Grand Theft Auto V (GTA 5) ve GTA Online oynamak isteyenleri yakından ilgilendiren bir duyuru yaptı. Oyunun geliştiricisi tarafından yapılan açıklamada bazı konsol sahiplerinin yeni nesil oyun konsollarında GTA 5 ve GTA Online'a ek ücret ödemek zorunda kalmadan erişebileceği belirtildi.

Hangi Konsol Sahipleri Ücretsiz GTA 5 Oynayabilecek?

Şirket tarafından yapılan duyuruya göre hâlihazırda GTA Online'a sahip PlayStation 4 ile Xbox One kullanıcıları, yeni nesil oyun konsolları PlayStation 5 ve Xbox Series X / S üzerinden ücretsiz olarak GTA 5 oynama imkânına sahip olacak. Hatırlayacak olursanız GTA 5, PlayStation 4 ve Xbox One için 18 Kasım 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştü. Eğlence devi, aradan geçen çok uzun bir sürenin ardından artık eski nesil konsol sahiplerine ek ücret ödemek zorunda kalmadan yeni nesil konsollarda oyununu oynama imkânı sağlıyor.

PS5 ve Xbox Series'e Geçenlerin GTA 5'teki İlerlemesine Ne Olacak?

Yeni nesil oyun konsoluna geçiş yapanlar için herhangi bir değişiklik olmayacak. Hem GTA 5'in hikâye modu hem çok oyunculu mod olan GTA Online'da kaydedilen tüm ilerleme, yeni nesi konsollara aktarılabilecek. Yani oyuncular, yeni nesil oyun konsoluna geçtikten sonra da oyunu oynamaya kaldığı yerden devam edebilecek.

Rockstar Games Neden GTA 5 Geçişini Ücretsiz Hâle Getirdi?

Rockstar Games'in yeni nesil oyun konsollarına geçişte ek ücret ödemeden Grand Theft Auto V oynanmasını mümkün kılmasının sebebi açık açık belirtilmedi ama bu konuda birkaç tahmin var. Bilindiği üzere 19 Kasım 2026 tarihinde eğer aksilik olmazsa GTA 6 piyasaya sürülecek ve şirketin odaklanması gereken birkaç alan daha olacak.

Şirket, kaynaklarını daha iyi yönetmek için büyük olasılıkla eski nesil oyun konsollarına verdiği desteği yakın zamanda sonlandırmayı planlıyor. Geçiş sürecini hızlandırmak için de GTA 5'i yeni nesil konsollarında ayrıyeten satın alma gereksinimini ortadan kaldırıyor. Yakın zamanda PS5 veya Xbox Series X / S almayı düşünen eski nesil konsol sahipleri için önemli bir artı olduğu söylenebilir. Öyle ki yeni nesil konsollarda grafik tarafında yapılan iyileştirmeler oyuna daha iyi odaklanmanızı sağlayacak. Ayrıca oyunun yükleme süresi de bir hayli artacak.

Editörün Yorumu

Doğrusunu söylemek gerekirse ben Rockstar Games'in bu hamlenin arkasında oyuncuları düşünmekten ziyade çok daha kapsamlı bir planın ilk adımı olduğunu düşünüyorum. Bilindiği üzere PlayStation 3 ve Xbox 360 desteği, 16 Aralık 2021'de resmî olarak kesildi. Şimdi de sıranın PlayStation 4 ve Xbox One'da olduğunu düşünüyorum. Elbette GTA 5'in hikâye modu oynanmaya devam edilebilecektir ama diğer oyuncularla oynamak isteyenlerin PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'e geçiş yapması gerekecektir.