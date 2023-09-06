GTA 6'nın Fiyatı Ortaya Çıktı: Cep Yakacak!

Grand Theft Auto 6 'nın (GTA 6) fiyatı ortaya çıktı. Söylentilere göre Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu yüksek fiyat etiketi nedeniyle cep yakacak. Peki, Rockstar Games'in üzerinde çalıştığı oyunun ücreti ne kadar olacak?

Geçtiğimiz aylarda GTA 6 oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşanmıştı. Yaşanan gelişme sonucunda söz konusu yapımın maliyeti ortaya çıkmıştı. GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü.

2 milyar doların oyun için ayrılan toplam bütçe olduğu düşünülüyordu. Bu bütçe ile GTA 6'nın çevrim içi modu, oyunun yıllardır süren geliştirme süreci, yeni içerikler, pazarlama ve dağıtım sürecinin dahil olduğu söyleniyordu.

GTA'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya atılan yeni iddia, en iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Grand Theft Auto 6'nın satış fiyatını gözler önüne serdi. GTA 6'nın 150 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da 4 bin TL civarında para miktarına denk geliyor.

Rockstar Games, konu ile ilgili resmî bir açıklamada bulunmadı. Dolayısıyla Grand Theft Auto 6 farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir.

Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan GTA serisinin yeni oyunu hakkında ortaya atılan iddia ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.