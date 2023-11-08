Rockstar Games, GTA 6 Fragmanı İçin Tarih Verdi!

Uzun süredir çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyunu ile ilgili oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Rockstar Games, GTA 6 fragmanı için tarih bilgisi paylaştı.

GTA 6 Fragmanı Ne Zaman Yayımlanacak?

GTA 6 ne zaman tanıtılacak sorusu uzun bir süredir merak ediliyordu. Rockstar Games tarafından resmî Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamayla beraber yeni GTA oyunu için tanıtım videosunun hangi tarihte yayımlanacağı belli oldu.

Rockstar Games, yeni Grand Theft Auto serisinin yeni fragmanını aralık ayının başında yayımlayacaklarını duyurdu. Bu tarihi açıklamaktan büyük heyecan duyduklarını söyleyen şirket ayrıca önümüzdeki ay 25. yıllarını kutlayacaklarını da ifade etti.

En iyi açık dünya oyunları arasında yerini almaya hazırlanan Grand Theft Auto 6'nın grafik, oynanış ve hikâye konularında öne çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda GTA 6'nın yapım maliyetinin 2 milyar dolar olduğu öne sürülmüştü.

2 milyar doların oyun için ayrılan toplam bütçe olduğu düşünülüyordu. Bu bütçe ile GTA 6'nın çevrim içi modu, oyunun yıllardır süren geliştirme süreci, yeni içerikler, pazarlama ve dağıtım sürecinin dahil olduğu söyleniyordu.

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