En İyi Açık Dünya Oyunları - 2022

Açık dünya oyunları, oyuncuların bir harita üzerinde görev yapmanın yanı sıra istediği gibi gezebilmesine olanak tanır. Bu yazıda uzun saatlerce boyunca keyifli zaman geçirmenize olanak tanıyan birbirinden başarılı video oyunlarını bir arada topladık. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve yeni yapımlar keşfedebilirsiniz.

Açık dünya, en popüler oyun türlerinden bir tanesidir. Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından çok beğenilen türe sahip pek çok video oyunu bulunuyor. Bu oyunların bazıları çok büyük başarılarının altına imza atarken bazıları ise beklentileri karşılayamadı.

Söz konusu oyun türü denildiğinde akla ilk gelen oyun Grand Theft Auto serisidir. Peki, açık dünya türünü seven oyuncuların uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan yapımlar neler?

Açık Dünya Oyunları Listesi

GTA 5

Far Cry 5

Fall Out 4

Elden Ring

Saints Row 4

Sea of Thieves

Batman: Arkham Knight

Horizon Forbidden West

Red Dead Redemption 2

Dying Light 2 Stay Human

The Witcher 3: Wild Hunt

Assassin's Creed Odyssey

The Elder Scrolls V: Skyrim

Marvel’s Spider-Man Remastered

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Yukarıda en iyi 15 açık dünya oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

GTA 5

Grand Theft Auto 5, uzun zaman önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Oyuncuların saatlerce eğlenceli zaman geçirmesine olanak tanıyan oyunda ister görev yapabilir isterseniz şehirde amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz.

Oyunu satın almak istiyorsanız GTA 5 sistem gereksinimleri yazımıza göz atabilirsiniz. Böylece bilgisayarınızda yer alan donanım bileşenlerinin, oyunun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını öğrenebilirsiniz.

Far Cry 5

Yayıncılığını Ubisoft'un üstlendiği Far Cry 5, 2018 yılının mart ayında PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına piyasaya sürüldü. Aksiyon düzeyinin yüksek olduğu oyun, dünya genelinde çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenildi.

Uçak ve ATV gibi araçların kullanılabilmesine olanak tanıyan oyun, sahip olduğu kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi ile dikkat çekiyor. Eğer bilgisayarınızın oyunu sorunsuz oynatıp oynatmayacağını merak ediyorsanız Far Cry 5 sistem gereksinimleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Fall Out 4

Bethesda Game Studios tarafından geliştirilen Fall Out 4, 2015 yılının kasım ayında PlayStation 4, Xbox One ve PC platformları için satışa sunuldu. Çok başarılı oynanış sistemine ve hikâyeye sahip olan yapım, sunduğu atmosfer ile dikkat çekiyor.

Elden Ring

Yönetmenliğini ve senaristliğini Hidetaka Miyazaki'nin üstlendiği Elden Ring'i FromSoftware geliştirdi. 2022 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. Devasa büyüklükte bir haritaya sahip olan oyun, bu zamana kadar birçok ödüle layık görüldü. Sahip olduğu zor oyun yapısı ile dikkat çeken Elden Ring 94 Metacritic puanına sahip.

Saints Row 4

2013 yılının ağustos ayında piyasaya sürülen Saints Row 4'te Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı kontrol ediyorsunuz. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyan oyunda uzaylılar ile mücadele ediyorsunuz. Süper güçler, oyunu daha eğlenceli hâle getiriyor.

Sea of Thieves

Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan Sea of Thieves, Unreal Engine 4 oyun motoru ile geliştirildi. Yayıncılığını Xbox Game Studios'un üstlendiği video oyununda bir korsan olarak denizlere yelken açıyorsunuz. 2022 yılında piyasaya sürülen yapım özellikle arkadaşlar ile birlikte oynandığında oldukça eğlenceli hâle geliyor.

Batman: Arkham Knight

Çoğu oyuncuya göre Batman Arkham serisinin en iyi oyunu olan Batman: Arkham Knight, 2015 yılının haziran ayında çıkışını gerçekleştirdi. Batman'i kontrol ettiğiniz oyunda suçlular ile mücadele ediyorsunuz. Rocksteady Studios tarafından geliştirilen yapım çok başarılı oynanış sistemine sahip.

Batmobile isimli aracın kullanılabilmesine imkân tanıyan yapımı oynamak istiyorsanız Batman: Arkham Knight sistem gereksinimleri yazımıza göz atabilir ve bilgisayarınızdaki donanımın, oyunun gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Horizon Forbidden West

Guerrilla Games tarafından geliştirilen Horizon Forbidden West, açık dünya aksiyon rol yapma oyunudur. Horizon Zero Dawn'ın devamı niteliğinde olan yapım, sahip olduğu kaliteli grafikler ile dikkat çekiyor. 18 Şubat 2022 tarihinde çıkan oyunun PS4 ve PS4 sürümleri mevcut.

Red Dead Redemption 2

Kısa süre içerisinde dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Red Dead Redemption 2, Van der Linde çetesinin üyesi Arthur Morgan'ın hikâyesini konu alıyor. Kaliteli grafiklere sahip olan oyun, Vahşi Batı atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Dying Light 2 Stay Human

Techland tarafından geliştirilen ve yayımlanan Dying Light 2 Stay Human, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Sürükleyici bir hikâyeye ve çok başarılı oynanış sistemine sahip olan yapımda eğlenceli zaman geçirebilmeniz mümkün. Hayatta kalmaya çalıştığınız popüler yapım, Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip.

The Witcher 3: Wild Hunt

PC Platformunun en başarılı açık dünya yapımlarından bir tanesi olan The Witcher 3: Wild Hunt'ta Geralt of Rivia isimli karakterin hikâyesine tanık oluyoruz. Etkileyici grafikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan oyunda vakit geçirebileceğiniz çeşitli aktiviteler mevcut. Oyunda ister görevleri yapabilir isterseniz amaçsız bir şekilde gezebilirsiniz.

Assassin's Creed Odyssey

Antik Yunan döneminde geçen Assassin's Creed Odyssey, 2018 yılının ekim ayında piyasaya sürüldü. Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan yapımda Sparta ve Atina arasındaki savaşa tanık oluyoruz. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen yapım kaliteli grafiklere sahip.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Açık dünya türünün başarılı bir örneği olan The Elder Scrolls V: Skyrim, Bethesda Game Studios tarafından geliştirildi. Bethesda Softworks tarafından yayımlanan video oyununda başarılı bir şekilde tasarlanmış görevler bulunuyor. Eğer görev yapmaktan sıkılırsanız harita üzerinde gezebilirsiniz. Ayrıca oyun için geliştirilen çok sayıda mod bulunuyor.

Marvel’s Spider-Man Remastered

Çok kaliteli grafiklere sahip olan Marvel’s Spider-Man Remastered'da Marvel evreninin en çok sevilen süper kahramanlarından bir tanesi olan Spider-Man'i (Örümcek Adam) kontrol ediyorsunuz. 2022 yılının ağustos ayında satışa sunulan oyunda kötü karakterler ile mücadele ediyorsunuz.

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands

Ubisoft'un popüler oyunu Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands isimli video oyununda takım kurabilir ve çeşitli operasyonlar düzenleyebilirsiniz. Üçüncü şahıs bakış açısına sahip olan yapım 2017 yılında PS4, Xbox ve PC platformları için piyasaya sürüldü. Ghost Recon Wildlands, arkadaşlarınızla keyifli zaman geçirmenize imkân tanıyor.

Bu yazıda açık dünya oyunları listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.