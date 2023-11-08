Yeni Mass Effect Oyunu İçin Fragman Paylaşıldı

Yeni Mass Effect oyunu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. RPG türünün başarılı bir örneği olan Mass Effect serisinin oyunu için bir fragman yayımlandı. Paylaşılan tanıtım videosu, serinin hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

Yeni Mass Effect Oyunu İçin Yayımlanan Fragman Neler Sunuyor?

BioWare, geçtiğimiz yıllarda Mass Effect serisinin yeni oyununu duyurmuştu. Aradan geçen üç yılın ardından N7 Day etkinliği kapsamında bir tanıtım videosu yayımlandı. Resmî YouTube kanalından paylaşılan 34 saniye uzunluğundaki videonun görüntülenme sayısı kısa süre içerisinde 229 bini aştı.

En iyi RPG oyunları arasında yerini almaya hazırlanan yapım, maalesef oynanış ve grafik gibi konularda bilgi sahibi olmamıza imkân tanımıyor. Dolayısıyla oyun ile ilgili pek bilgi mevcut değil. Oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği de bilinmiyor.

Yeni Mass Effect oyunu için bir fragman paylaşıldı #N7Daypic.twitter.com/129HXYSUom — Tamindir.com (@Tamindir) November 7, 2023

BioWare genel müdürü Casey Hudson geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada, Mass Effect geliştiricilerinden oluşan deneyimli bir ekibin yoğun şekilde çalıştığını açıklamıştı. Hudson, projenin ilk aşamalarında olduklarını söylemişti.

Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği Mass Effect Legendary Edition, 2021 yılının mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. Mass Effect, Mass Effect 2 ve Mass Effect 3 oyunlarını içeren Legendary isimli sürüm, büyük beğeni toplamıştı.

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