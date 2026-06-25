GTA 6 Görüntüleri İçin Şok İddia! Konsol Versiyonuna Ait Olmayabilir

Dün itibarıyla paylaşılan yeni GTA 6 görüntüleri, büyük ölçüde tartışma konusu oldu. Nedeni ise gerçekten PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonundan alınıp alınmadığı. Şu andaki düşünce ise esasen PC versiyonuna ait olabileceği. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

GTA 6 Görüntüleri Konsol Versiyonuna Ait Değil Mi?

Geçtiğimiz hafta yapılan duyurunun ardından, bugün itibarıyla GTA 6 ön-siparişe açıldı. Bundan saatler öncesinde ise fiyat bilgisine ek olarak, kutulu sürümün disk içermeyeceği, ön-sipariş hediyeleri, ön-yükleme tarihi, Ultimate sürümü detayları ve tabii ki de yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı. Her ne kadar şu anda PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonları gündemde olsa da bu ekran görüntülerinin konsol versiyonlarına ait olmayabileceği düşünülüyor.

Görüntüleri inceleme altına alan Digital Foundry ekibi, yoğun ışın izlemeli yansımalara dikkat çekiyor. Varılan sonuçta, ışığın yüzeylerden sekmesinin doğal bir şekilde olduğu ve ekran alanı yansımalarında düşük maliyetle hazırlanmış olmasına dair izlerin görülmüyor oluşu. Dahası ise saç tellerinin tek tek işlenmesi gibi detayların da mevcut nesil konsollar için hayli ağır bir yük oluşturabileceği de düşünülüyor.

Her ne kadar bu tip detayların PlayStation 5 ve Xbox Series üzerinde bir dereceye kadar görülebileceği kabul ediliyor olsa da genel kalite seviyesinin paylaşılan ekran görüntülerine bakılarak gerçekten konsol versiyonlarından alınmış olmayabilecekleri ihtimali bir hayli düşük olduğu üzerinde duruluyor. Bu ihtimale PlayStation 5 Pro da dahil.

Elbette şu anda PC versiyonu gündemde değil. Ne var ki güçlü ekran kartlarının paylaşılan görüntülerdeki kaliteyi sunabilmeleri çok daha olası gibi görünüyor. Diğer yandan, söz konusu ekran görüntülerinin geliştirme ortamında alınmış olması veya özel bir fotoğraf modu ile hazırlanmış olması ihtimali de var. Ayrıca kimi oyuncular tanıtım görselleri ihtimaline de dikkat çekiyorlar. Bu tarz görseller, gerçek zamanlı oynanış içermeyen, daha yoğun efektli ve yüksek çözünürlüklü olabiliyorlar.

GTA 6 Ön-Sipariş Fiyatı Ne Kadar?

Günün erken saatlerinde ön-siparişe açılan yeni GTA oyunun standart sürümü, PlayStation ve Xbox mağazalarında 3.999 TL iken, Ultimate sürümü ise 4.999 TL olarak görünüyor. Sürüm fark etmeksizin ön-sipariş ile satın almanız durumunda, 12 Kasım 2026 tarihinde ön-yüklemeye başlayabilmenin yanı sıra, her iki platform için de aylık GTA+ aboneliği ve Vintage Vice City Pack hediyeniz olacak.

GTA 6 Ön-Sipariş Hediyeleri Neler İçeriyor?

Vintage Vice City Pack içeriğinde, '55 Vapid Stanier araç, Shore Court Garage, başrol karakterlerimiz Jason ve Lucia için özel kıyafetler, saç stilleri ve simgesel Tommy Vercetti tarzına selam gönderilen bir silah kaplaması bulunacak. Paketin 20 Kasım 2026 tarihine kadar olan zamandaki satın alımlar için geçerli olup, fiziksel sürüm ön-siparişlerinde ise stok ile sınırlı olacak.

GTA+ ise oyunculara aylık GTA$500.000 oyun içi kredi, özel Shark Card mükafatları, hem indirimli ve hem de ücretsiz araçlar, GTA+ Games Library'ye eklenen oyunlara erişim ve dönemsel olarak farklı avantajlar sunuluyor.

GTA 6 Ultimate Sürüm İçeriğinde Neler Var?

Bildiğiniz gibi yeni GTA oyunu, Standart ve Ultimate olmak üzere iki farklı sürüm ile çıkacak. Standart sürümü temel oyunu ve ön-sipariş hediyelerini içerek iken, Ultimate sürüm ise standart sürümün içeriklerine ek olarak, Shore Drive için saygı duruşu niteliğindeki '95 Grotti Cheetah, Jason ve Lucia için ayrı ayrı Hawk & Little Morgan Revolver, özel kıyafetler, saç stilleri, dövmeler ve dahası, Jason ve Lucia için ayrı ayrı kişiselleştirilmiş Girardi ES9 ve Klose K17 silahları, Jason için güvenli ev araçları ve Vapid Ganado kamyoneti için özel modifikasyonlar, Shitzu Squalo sürat teknesi, '67 Vapid Dominator Buggy ve garaj, sevilen Leonida televizyon karakter Timsah Macca temalı kıyafet ve aksesuar koleksiyonu, klasik araba koleksiyonu, PTT Youngin$ kampı ve Rideout Customs, Sara's Unisex Salon, Stock 305, Electric Fang Tattoo ve One-Eyed Willie's olmak üzere sadece Ultimate sürümü ile erişebileceğimiz mekanlar olacak.

Kutulu GTA 6 Sürümünde Disk Olmayacak Mı?

Rockstar Games şirketinin açıklamasına göre, oyunun kutulu sürümünün disk içermeyeceği bir kez daha teyit edildi. Çıkış tarihinden önce satışına başlanmasının ve sürprizi bozacak içeriklerin çok erken bir zamanda internete saçılmasının önüne geçilmesi için alındığı düşünülen bu önlem kapsamında, kutulu olarak satın alan oyunculara dijital indirme kodu sunulacak. Bu kod, aynı dijital sürümde olduğu gibi ön-yüklemeyi destekliyor. Dijital veya kutulu fark etmeksizin, ön-sipariş ile satın alım yaptığınız takdirde, 12 Kasım 2026 tarihinde ön-yüklemeyi gerçekleştirebileceksiniz.

Son olarak, PlayStation 5 versiyonunun PS5 Pro Enhanced etiketine sahip olacağını da söylemeden geçmeyelim. Ayrıca Tempest 3D AudioTech ve tam DualSense ile son derece gerçekçi bir deneyim yaşayabilecek iken, SSD kullanımı sayesinde karşılaşacağımız yükleme ekranları da kısa olacak.

Editörün Yorumu

Açıkçası paylaşılan ekran görüntülerinin konsol versiyonuna ait olup olmadığının şu anlık kafa karıştırıcı olduğunu düşünüyorum. Netice tanıtım amaçlı olduğu için, göz alıcı görünmesi için üzerinde fazladan efekt uygulanmış olabilir. Merak edilen bu sorunun cevabını, oyun içi görüntülerin ilk kez yayınlandığı zamanda alacağımızı düşünüyorum. Öyle veya böyle GTA 6, her şekilde beni ve benim gibi oyuncu olan herkesi fazlasıyla heyecanlandırıyor.