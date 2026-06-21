GTA 6 Hayranlarını Heyecanlandıran Gelişme: 3. Fragmanın Tarihi Sızmış Olabilir!

Oyun dünyasının gözü GTA 6'ya çevrilmiş durumda. Rockstar Games kısa süre önce oyunun 25 Haziran'da ön siparişlere açılacağını açıkladı ve bu, oyuncular arasındaki heyecanı daha da artırdı. Kasım ayında piyasaya sürülmesi planlanan yapım için geri sayım sürerken oyuncuların en çok merak ettiği konulardan biri de üçüncü fragmanın ne zaman yayınlanacağı. Son gelişmeler ise merakla beklenen bu yeni fragman için önemli bir ipucu vermiş olabilir. Hatta yeni videonun yayın tarihi ortaya çıkmış olabilir.

GTA 6'nın Üçüncü Fragmanı Ne Zaman Yayınlanacak?

Rockstar Games, GTA 6 için ilk fragmanı Aralık 2023'te, ikinci fragmanı ise Mayıs 2025'te yayınlamıştı. Şimdi ise gözler oyunun merakla beklenen üçüncü fragmanına çevrilmiş durumda. Bugüne kadar fragmanın ne zaman yayınlanacağına dair çok sayıda iddia ortaya atılırken, bu kez dikkat çeken gelişme doğrudan YouTube'dan geldi.

YouTube'un resmî hesabı, kısa süre önce GTA 6'nın ikinci fragmanının altına dikkat çekici bir yorum bıraktı. Şirket, yorumunda "25 Haziran'da meşgul olacağız gibi görünüyor" ifadelerini kullandı. Bu paylaşım oyuncular arasında büyük heyecan yarattı. Zira yaklaşık bir yıl önce yayınlanan bir videoya yapılan bu yorum, Rockstar Games'in GTA 6'nın üçüncü fragmanını 25 Haziran'da yayınlayabileceği yönünde beklenti oluşturdu.

Elbette söz konusu yorumun GTA 6'nın 25 Haziran'da ön siparişe açılacak olmasıyla da iligili olması mümkün. Ancak oyuncuların dikkatini çeken asıl nokta yorumun YouTube tarafından yapılmış olması. Bildiğiniz üzere YouTube, bir video paylaşım platformu ve şirket açısından en büyük gelişme oyunun ön siparişe açılması değil, milyonlarca izlenme alması beklenen yeni bir fragmanın yayınlanması olabilir.

Eğer aynı yorumu bir oyun şirketi yapmış olsaydı üçüncü fragmanla ilgili bu kadar yüksek bir beklenti oluşmayabilirdi. Ancak yorumun YouTube'un resmî hesabından gelmesi nedeniyle oyuncuların gözü 25 Haziran'da Rockstar Games'in resmî YouTube kanalında olacak. Bu arada bazı güvenilir kaynaklar da üçüncü fragmanın haziran ayının sonu ya da temmuz ayının başında yayınlanacağını öne sürüyor. YouTube!un yaptığı yorum da bu beklentiyle örtüşüyor.

GTA 6'nın Üçüncü Fragmanı Neden Çok Bekleniyor?

Peki üçüncü fragman neden bu kadar merak ediliyor? Bunun en büyük sebebi Rockstar Games'in GTA 6 hakkında şu ana kadar oldukça sınırlı bilgi paylaşmış olması. Yıllardır geliştirilme aşamasında olan oyunla ilgili bilinenler büyük ölçüde harita, ana karakterler ve hikâye ile ilgili küçük detaylarla sınırlı.

Fragmanlar ise oyuncuların oyuna dair yeni bilgiler edinebildiği en önemli kaynaklardan biri. Yayınlanan videolar sayesinde GTA 6'nın dünyası, atmosferi, hikâyesi ve oynanış mekanikleri hakkında yeni ipuçları ortaya çıkıyor. Bu nedenle her yeni fragman yalnızca bir tanıtım videosu değil. Yani oyunun nasıl bir deneyim sunacağına dair önemli bilgiler sunuyor.

GTA 6 Ön Siparişleri Ne Zaman Başlayacak?

Rockstar Games, kısa süre önce yaptığı açıklamada GTA 6'nın 25 Haziran'da ön siparişe açılacağını duyurdu. Oyunun fiyatı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu nedenle başlangıç fiyatı ve sürüm seçenekleri gibi detayların da 25 Haziran'da belli olması bekleniyor. Ön siparişlerin başlamasıyla birlikte oyuncular, GTA 6'yı çıkış gününden önce satın alma fırsatı yakalayacak. Peki GTA 6 ne zaman çıkacak?

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games, GTA 6'yı 19 Kasım'da piyasaya sürecek. Oyun şimdiye kadar iki kez ertelenmiş olsa da şirket, çıkış tarihinin yeniden değişmeyeceğini sık sık açıklayarak oyunculara güven vermeye çalışıyor. Herhangi bir aksilik yaşanmaması hâlinde GTA 6, 19 Kasım'da indirilebilir olacak ve oyuncularla buluşacak. Yapım ilk etapta PlayStation 5, PlayStation 5 Pro ve Xbox Series X/S konsolları için yayınlanacak. GTA 6 PC sürümünün çıkış tarihi ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Editörün Yorumu

Zaten birçok güvenilir kaynak GTA 6'nın üçüncü fragmanı için haziran ayının sonunu veya temmuz ayının başını işaret ediyor. Benim beklentim ise YouTube'un yorumunda da yer alan 25 Haziran tarihi yönünde. Çünkü şirketin oyunu yalnızca ön siparişe açmakla kalmayıp üçüncü fragmanla da oyuncuların dikkatini çekmeyi hedefleyeceğini düşünüyorum. Bunu çok yakında hep birlikte göreceğiz.