GTA 6'nın Ön Sipariş Fiyatı Belli Oldu! Yeni Görüntüler Paylaşıldı

Rockstar Games, Grand Theft Auto VI ya da kısaca GTA 6'yı sadece birkaç saat sonra ön siparişe açacak. Şirket, kısa bir süre önce yaptığı ön sipariş tarihi duyurusu ile dikkatleri zaten üzerinde toplamışken şimdi de Ultimate sürümünün yolda olduğu doğrulandı. Daha da önemlisi, ön sipariş fiyatının ne kadar olacağını açıklığa kavuşturdu.

GTA 6'nın Ön Sipariş Fiyatı Ne Kadar Olacak?

GTA 6, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S'te 79.99 dolara (3 bin 718 TL) fiyata sunulacak. Ultimate Edition ise 20 dolar daha pahalı olacak. Yani 99,99 dolar (4 bin 648 TL) fiyat etiketiyle oyuncularla buluşacak.

GTA 6'nın Ultimate Sürümü Neler İçerecek?

Grand Theft Auto VI'nın standart sürümünün yanı sıra bir Ultimate versiyonu da yer alacak. Ultimate Edition adıyla oyunculara sunulacak olan bu versiyon, oyunda size lüks araçlar, silahlar, kıyafetler kazandıracak. Hatta oyun içi aktivitelerinizi bile etkileyen özel içeriklere sahip olacaksınız. Bu da bize söz konusu sürümün sadece görünümünü etkilemeyeceği, oynanışa önemli bir etkisinin olacağını gösteriyor.

GTA 6'yı Ön Sipariş Verenlerin Ne Avantajları Olacak?

Rockstar Games tarafından yapılan duyuruda ön siparişte bulunanlar için "Vintage Vice City Pack" adlı bonus bir paket verileceği ifade edildi. Bu paket, GTA oyunları ile büyümüş herkesin bildiği Vice City dönemine götüren eşyalar içerecek. Dijital ön siparişler ayrıyeten ön yükleme imkânı da sağlayacak.

Bilmeyenler için ön yükleme, oyunu piyasaya sürülür sürülmez direkt oynamaya hazır hâle getiriyor. Siz oyunu zaten önceden indirdiğiniz gibi diğer çoğu oyuncu gibi indirme işleminin tamamlanmasını beklemeniz gerekmeyecek. Yıllardır beklediğiniz oyunu hiç vakit kaybetmeden deneyimlemeye, oyunun nasıl bir hikâyeye sahip olduğunu öğrenmeye ve karakterleri keşfetmeye başlayabileceksiniz.

GTA 6 Ne Zaman Ön Siparişe Açılacak?

GTA 6, 25 Haziran 2026'da ön sipariş verilebilmeye başlanacak. Rockstar Games tarafından birçok kez paylaşıldığı üzere 19 Kasım 2026 tarihinde ise piyasaya sürülecek. Şirket, bu oyunu başlangıçta sadece PlayStation 5 ve Xbox Series X / S için sunacak. Henüz PC için bir tarih belirtilmedi fakat iddialar, PC sürümünün Şubat 2027'de geleceği yönünde.

Editörün Yorumu

Grand Theft Auto VI için sunulacak olan Ultimate sürümünün sunduğu avantajlara bakılacak olursa şimdiden çok sayıda kişi tarafından değerlendirilmeye başlanacağını düşünüyorum. Rockstar Games, bu avantajları daha detaylı hâle getirdikten sonra daha çok ilgisini çekecektir. Gerçekten beklentileri karşılarsa ön sipariş süreci başladıktan sonra da sürümden ciddi bir kazanç elde edilecektir.