En Çok Satılan PC Oyunları Belli Oldu! 10 Yıllık Oyun İlk 3'te

Valve, Steam'de en çok satılan oyunları açıklığa kavuşturan haftalık listesini paylaşmaya devam ediyor. Son paylaşılan liste ile 16-23 Haziran 2026 tarih aralığında en çok hangi oyunlara ilgi gösterildiği açıklığa kavuştu. Listeye damgasını vuran oyun ise 2016 yılında piyasaya sürülen bir korku oyunu oldu.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Steam'de 16-23 Haziran 2026 tarihlerinde Türkiye'de en çok satın alınan oyun, Meccha Chamelon oldu. Aslına bakacak olursanız bu pek şaşırtıcı değil. 9-16 Haziran haftasında da Türk oyuncuların en çok satın aldığı ikinci oyun, dünyanın en çok para harcadığı ilk oyun olarak öne çıkmıştı. Sosyal medyada oyuncuların akışını bir hayli meşgul eden bu yapım, temelde bir saklambaç oyunu.

lemorion_1224 adlı bağımsız geliştirici tarafından geliştirilen, 10 Haziran 2026'da yayınlanan oyunda yakalayanlar ve saklananlar olmak üzere iki takım mevcut. Herkesin çocukken oynadığı saklambaç oyununun kurallarına bağlı ama arayanların işini biraz zorlayan gizlenme özelliği mevcut. Öyle ki saklananlar kendini boyayarak çevredeki bir nesnenin yanında veya önünde gizleyebiliyor. Arayanların bu sebeple epey dikkatli olması gerekiyor.

EA Sports FC 26, geçen hafta Türk oyuncuların en çok harcama yaptığı ikinci oyun olarak öne çıktı. Bu yapım, en iyi futbol oyunları arasında konumlanıyor. Yanınızda bir arkadaşınız varsa onunla oynayabiliyorsunuz. Bunun yerine çok oyunculu mod üzerinden diğer oyuncularla oynama imkânınız da var. Eğlenceli modlar sayesinde keyifli vakit geçirebiliyorsunuz.

Listenin en çok dikkat çeken oyunu, şüphesiz ki Dead by Daylight oldu. Korku oyunları arasında öne çıkan yapım, ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürüldü. Görünüşe göre aradan geçen o kadar yıla rağmen hâlâ popülerliğinden ödün vermiyor. Bilmeyenler için bu oyunun da Meccha Chamelon gibi basit mekanikleri var. Bir taraf avcı, diğer taraf ise hayatta kalanlar rolünde. Avcı, hayatta kalanların jeneratörü çalıştırıp kaçmasını engellemeye çalışıyor.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Harcama Yaptı?

Meccha Chameleon Cyberpunk 2077 Dead by Daylight Path of Exile 2 Forza Horizon 6 EA Sports FC 26 Cyberpunk 2077: Phantom Liberty Dave the Diver Stellaris Final Fantasy VII Remake Intergrade

Dünyanın en çok satın aldığı oyun, Türkiye'deki oyuncuların en çok harcama yaptığı oyun ile aynı oldu. Meccha Chamelon adlı bu yapımı ise Cyberpunk 2077 takip etti. Siberpunk oyunları arasında yer alan oyunda bir paralı askeri yönetiyorsunuz. Amacınız ise hayatınızı kaybetmeden önce bir çıkış yolu bulmak. Bunu ya karanlık yollardan yapıyorsunuz ya da hiçbir şey yapmıyorsunuz. Finalde seçim tamamen size bırakılıyor.

Listenin üçüncü sırasında yine Türk oyuncuların en çok satın aldığı üçüncü yapım Dead by Daylight konumlandı. Bunu da sırasıyla Path of Exile 2, Forza Horizon 6, EA Sports FC 26, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dave the Diver, Stellaris ve Final Fantasy VII Remake Intergrade takip etti.

Editörün Yorumu

Steam'de bu hafta en çok satın alınan oyunların üzerinde indirimlerin büyük rol oynadığını düşünüyorum. Öyle ki Cyberpunk 2077 yüzde 70, Dead by Daylight yüzde 60, EA Sports FC 26 yüzde 80, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty City yüzde 40 indirime girdi. Oyunların fiyatı ciddi ölçüde düştü. Tabii, zirvedeki oyunda durum farklı.

Meccha Chamelon, özellikle yayıncıların oynaması ve sosyal medyada çok fazla konuşulması sayesinde ciddi bir ivme yakaladı. Eğlenceli oynanışa da sahip. Arkadaşlarınızla bir araya gelip eğlenceli zaman geçirebiliyorsunuz. Son zamanlarda öne çıkan pek çok bağımsız yapım gibi bu da oyuncuların beklentisini epey karşılıyor. Tüm bunları göz önüne alırsak en çok satılan oyun konumunda olması pek de şaşırtıcı olmuyor.