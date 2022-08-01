Geçmişten Bugüne GTA Oyunlarının Evrimi

Açık dünya oyunu denildiği zaman akla gelen ilk oyunlar arasında Grand Theft Auto bulunuyor. Kiminin hikayesi için oynadığı kiminin ise sadece haritada dolaşmak için oynadığı GTA oyunu efsanevi oyunlar arasında yer alıyor. Rockstar Games’in en başarılı oyunları arasında yer alan GTA serisi, milyonlarca kişinin en sevdiği oyunlar arasında bulunuyor. Öyle ki GTA oyunları kuş bakışı görünümü ile başlayacak ve mobil cihazlarımıza kadar girecekti.

İlk oyunu 20. yüzyılın sonunda 1997 yılında çıkan oyun, en son oyunu GTA 5, 2013 yılına kadar gelecek ve milyonlarca oyuncu arasında konuşulan GTA 6’nın ne zaman çıkacağı GTA 5 çıktıktan kısa bir süre konuşulmaya başlanmıştır. Peki GTA serileri neler? Gelin birlikte bakalım.

Tüm GTA Oyunları Sırasıyla

Grand Theft Auto

Grand Theft Auto: London 1969

Grand Theft Auto II

Grand Theft Auto III

Grand Theft Auto: Vice City

Grand Theft Auto: San Andreas

Grand Theft Auto Advance

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Grand Theft Auto: Vice City Stories

Grand Theft Auto IV

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto

Efsane GTA serisi ilk olarak 1997 yılında yayımlandı. İlk GTA oyunu sanılanın aksine kuş bakışı bir görünüme sahipti. Tüm GTA serilerinde olduğu gibi suçlara bulaşabiliyor ve birçok para kazanabiliyordunuz. İstediğiniz aracı kullanabildiğiniz oyun, bilgisayar ve PlayStation için yayınlanmıştı. Aslında oyun ilk olarak efsanevi Amigalar için yayınlacaktı, ancak birtakım aksaklıklar oldu ve yerini PC ve PlayStation’a bıraktı.

Grand Theft Auto: London 1969

Her oyunda olduğu gibi GTA serisinin de bir ek paketi vardı. Londra şehrinde geçen hikayeyi anlatmaktaydı. Birçok oyun serisi gibi bu ek paket pek başarı gösterememişti. En beğenilen kısımları ise güzel müzikler sunması ve 3 saat’lik bir oynayış vermesiydi.

Grand Theft Auto II

Milyonların beğendiği oyun serisi GTA, 20. yüzyılın sonunda son oyununu çıkarmıştır. Bu oyunun en öne çıkan özellikleri arasında suç örgütleri karaktere düşman olabiliyor ve neredeyse tüm GTA serilerinde bulunan sistem eleştirisi öne çıkıyordu.

Grand Theft Auto III

21. Yüzyılda ilk oyunu ile karşımıza gelen GTA III, artık kuş bakışı bir görünüm değil, 3. şahıs bir görünüm ile karşımıza çıkmıştı. İster haritada dolaşıp keyfinize bakabileceğiniz ister oyundaki görevleri yapabileceğiniz GTA III, 2001 yılında hayatımıza girmişti.

Grand Theft Auto: Vice City

Bu serinin en beğenilen oyunlarından biri olan Grand Theft Auto: Vice City, milyonlarca oyuncunun kalbini çalacaktı. Bir yerler satın alabiliyor, arabada radyo çalabiliyor ve deniz araçları gibi birçok araç ile seyehat edebiliyordunuz. Ancak buradaki baş karakterimiz Tommy Vercetti yüzme bilmiyor ve denize girdiğinde boğularak ölüyordu.

Grand Theft Auto: San Andreas

En sevilen GTA oyunlarından biri olan San Andreas, milyonlarca oyuncunun kalbini çalmış ve hem hikayesi ile hem harita içindeki dolaşımıyla birçok kişi tarafından beğenilmişti. Oyunun en zor kısımlarından biri olan helikopter görevi birçok oyuncuyu hem eğlendirmiş hem sinirlendirmişti. Çete çatışmaları gibi birçok olaylar olan oyun 2004 yılında hayatımıza girmiştir.

Grand Theft Auto Advance

GTA serinin kuş bakışı oyunlarının devamı olan oyun, 2004 yılında hayatımıza girmişti. Fakat 3 boyutlu kamera açısıyla karşımıza gelen Vice City, San Andreas gibi oyunların yerini tutmadı ve oyuncular pek kullanışlı bulmadı.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Hikaye ve açık dünya oyunu olan GTA’nın bir diğer oyunu 2005 yılında hayatımıza girmişti. GTA III oyununun aksine motorsiklet sürülebiliyordu. Ancak bu oyunda GTA severler arasında pek konuşulmadı, listede GTA Vice City ve San Andreas gibi oyunlar daha çok konuşuldu.

Grand Theft Auto: Vice City Stories

GTA IV’den önce çıkan Grand Theft Auto: Vice City Stories, 2006 yılında hayatımıza girdi ve Vice City gibi mekan satın almak, çete savaşları gibi birçok özellik ile piyasaya çıktı. Ancak bu oyunda diğerleri gibi pek konuşulmadı.

Grand Theft Auto IV

GTA grafikleri arasında şimdiye kadar ki en iyi grafiklere sahip olan bir oyundu, şimdiye kadar olan GTA oyunlarından çok daha fazla gelişmiş ve birçok özellik oyuna eklenmişti. Ancak birçok oyuncunun yaşadığı bir sıkıntı vardı o da: oyunun bilgisayar donanımlarına karşı çok fazla performans tüketmesiyidi.

Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned

Bir diğer GTA ek paketlerinden olan Grand Theft Auto IV: The Lost and Damned, 20 saatlik bir oynama süresi ve motosiklet çetelerinin maceralarını anlatıyordu. Eğlenceli ve fantastik olan bu seri, ilk olarak Xbox 360’da yayımlanmıştı.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Bu oyun diğer GTA oyunlarından farklı olarak taşınabilir el konsolları için çıkmıştı. Bir dönemin en popüler cihazlarından olan taşınabilir el konsolları ile Grand Theft Auto: Chinatown Wars oyunu oynanabiliyordu.

Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony

2009 Yılında hayatımıza giren oyun, 6 saate yakın bir oynayış süresi veriyordu. Hikayesi ile birçok oyuncuyu eğlendirmeyi başarmıştı. Oyun içinde birçok eğlenceli özellik bulunuyordu; yeni silahlar, paraşüt ve nitro gibi.

Grand Theft Auto V

Listemizin sonuncusu olan oyun, Grand Theft Auto V diğer ismi ile GTA 5 milyonlarca oyuncuyu kendine çekmiş, hem hikayesi ile hem açık dünyasıyla halen günümüzde oynanmaktadır. Gerek arkadaşlarınızla online modda oynayabilir, gerek birçok eğlenceli GTA modu ile keyifli vakitler geçirebilirsiniz. 2013 Yılında hayatımıza giren GTA V, birçok oyuncu tarafından sevildi ve GTA VI'nın çıkması beklendi, günümüzde GTA 6'nın halen çıkıp çıkmaması tartışma konusu.

Bu içeriğimizde şimdiye kadar çıkan tüm GTA serilerini sizler için derledik. Sizler en çok hangi GTA oyununu beğeniyorsunuz, bu listedeki hangi oyunları oynadınız, en çok zorlandığınız GTA görevi neydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.