GTA 6'nın PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak? Tarih Netleşti

Oyun dünyasının merakla beklediği GTA 6 için geri sayım sürüyor. Elbette bu bekleyiş boş geçmiyor. Yılın oyunu olmaya aday yapımla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Oyunun ilk olarak konsollar için piyasaya sürüleceği bilinirken PC sürümünün ne zaman çıkacağı ise belirsizliğini koruyor. Bugün ise GTA 6'nın PC çıkış tarihi ile ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı...

GTA 6 PC Sürümü Ne Zaman Çıkacak?

Rockstar Games'in açıklamasına göre GTA 6, 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülecek. Oyun bu tarihte PlayStation ve Xbox konsolları için satışa sunulacak. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre ise yapımın PC sürümü 2027 yılının şubat ayında oyuncularla buluşabilir.

Ancak bu bilginin şu an için yalnızca bir iddiadan ibaret olduğunu tekrardan belirtelim. Söz konusu söylentinin üç eski Rockstar Games çalışanının tahminlerine dayandığı ifade ediliyor. Elbette bu isimler doğrudan kesin bir bilgiye sahip değiller. Şirkette görev yaptıkları dönemde edindikleri tecrübe ve bilgi birikimlerini baz alarak 2027'nin şubat ayını işaret ediyorlar. Ki aktif olarak Rockstar Games bünyesinde çalışıyor olsalardı böyle önmeli bir bilgiyi paylaşmaları zaten mümkün olmazdı.

Bu arada daha önce ortaya çıkan bazı sızıntıların da 2027'nin şubat ayını işaret ettiğini belirtelim. Görünen o ki güvenilir kaynakların büyük çoğu bu tarihte hemfikir.

GTA 6 PC Sürümü Neden Geç Çıkıyor?

Rockstar Games, GTA 6'nın PC sürümünün neden daha geç çıkacağına dair resmî bir açıklama yapmış değil. Ancak şirketin geliştirme ve optimizasyon sürecini daha verimli yönetebilmek adına önceliği konsollara verdiği düşünülüyor. Bildiğiniz üzere günümüzde en popüler oyun konsolları PlayStation 5, PlayStation 5 Pro, Xbox Series X ve Xbox Series S. Bu nedenle Rockstar'ın ilk aşamada oyunu yalnızca bu dört cihaz için optimize etmesi yeterli oluyor.

PC tarafında ise durum çok daha karmaşık. Farklı ekran kartları, işlemciler, RAM kapasiteleri ve işletim sistemi sürümleri gibi sayısız donanım ve yazılım kombinasyonu bulunuyor. Bu da oyunun çok daha fazla sistem üzerinde test edilmesini gerektiriyor. Dolayısıyla PC sürümünün geliştirme süreci konsola kıyasla daha uzun ve zahmetli. Önce konsol sürümünün çıkacak olmasının sebebi de bu.

GTA 6 PC Sürümü Hangi Platformlarda Yayınlanacak?

GTA 6'nın PC sürümünün hangi dijital oyun mağazalarında yayınlanacağına dair şu an için herhangi bir bilgi mevcut değil. Ancak şirketin geçmiş oyunlarını göz önünde bulundurursak Steam, Epic Games Store ve Rockstar Games Launcher üzerinden satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Açık konuşmak gerekirse GTA 6'nın PC sürümünün 2027'nin şubat ayında çıkacak olmasına sevindim. Tabii oyunun daha erken yayınlanmasını isterdim ancak Rockstar Games geçmişte de benzer bir takvim izlemişti. Bu noktada "geç olsun, güç olmasın" demekten başka yapacak pek bir şey yok.