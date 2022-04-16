Epic Games, Epic Games STore'a ve mağazadaki diğer oyunlara ulaşabileceğiniz, içerisinde birçok Epic Games içeriği barındıran bir uygulamadır.

Ramazan Tugay Kahraman - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Epic Games, bugüne kadar Unreal Tournament, Gears of War ve Fortnite gibi başarılı oyunları geliştiren şirketin, kendi ürünlerini bulabileceğiniz bir tür launcher programıdır. Steam'in rakibi olarak karşımıza çıkan Epic Games, pek çok bilgisayar oyununu bünyesinde oyunculara sunmaya devam ediyor. Bilgisayar platformu oyuncuları için yayınlanan Epic Games Launcer, ücretsiz olarak indirilip kullanılabiliyor. Türkçe dil desteğine sahip olan uygulama, güncel gelişmelere de ev sahipliği yapıyor. Binlerce oyunun ve indirimin yer aldığı oyunda, oldukça başarılı bir temaya sahip.

Epic Games Özellikleri

Hem Web hem de Launcher olarak kullanabilme,

Binlerce bilgisayar oyunu,

Güncel gelişmeler,

Oldukça başarılı bir tema,

Türkçe dil desteği,

Sürekli güncel içerikler,

İndirimler,

Epic Games, Fortnite ile ulaştığı on milyonlarca oyuncuyla Steam’e alternatif bir mağaza oluşturmak için 2018’in son günlerinde harekete geçmişti. Oyun geliştiricilerinden çok daha az komisyon alacağını söyleyerek başladığı tanıtım faaliyetlerinin ardından Aralık 2018’in başında Store’u açan Epic Games, böylece Epic Games Launcher’ı tam bir oyun merkezine dönüştürmüştü.

Halihazırda Epic Games uygulamasının içerisinde Unreal Engine’e dair birçok parça ve detay bulunabilirken, Unreal Engine kullanarak oyun geliştirmek isteyen yapımcılar, Epic Games’in uygulaması sayesinde birçok oyun motoruna içeriğine ulaşabiliyorlar.

Oyun motoruna dair detayların yanı sıra Epic Games tarafından yapılan oyunları da oynatan Epic Games Launcher, bunun yanı sıra 2018’in son günlerinde sisteme eklenen mağaza sayfasıyla başka oyunların da satın alınıp oynanması için tam bir merkez haline geldi. Artık oyuncular Epic Games Store üzerinden Unreal Engine ile geliştirilip geliştirilmemesine dikkat edilmeksizin, birçok oyunu bulabilecekler ve bu oyunları aracı uygulama sayesinde bilgisayarları üzerinden açabilecekler.

Epic Games İndir

Bilgisayar platformunda kullanılan Epic Games Launcher basit bir kuruluma sahip. Dileyen kullanıcılar Windows ve Mac için launcher'ı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirler. Milyonlara ulaşan oyunlar, Epic Store üzerinde sergilenmeye devam ediliyor.