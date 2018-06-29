Güle Güle Asimo! Honda, Asimo Projesini Durdurma Kararı Aldı

Gelmiş geçmiş en ünlü insansı robotlardan bir tanesi olan Honda’nın Asimo (Advanced Step in Innovative Mobilty) robotu için kötü bir haber geldi. Geliştirdikleri sevimli robotla ilgili açıklama yapan Honda, Asimo projesini durdurma kararı aldıklarını söyledi.

Aslında Asimo için 2011 yılında yapılan devasa güncellemenin ardından büyük bir değişikliğe gidilmemiş, proje neredeyse bitirilmişti. Honda, Asimo’nun ticari olarak da bir geleceğinin kalmadığını görmesi sebebiyle projeyi durdurma kararı aldığını belirtirken, şirketin robot geliştirme işineyse son sürat devam edeceğini dile getirdi. Kısa bir süre önce “2030 Vizyonu” adı altında robot ve yapay zeka teknolojilerine odaklanan yeni planını açıklayan Honda, hareketlilik ve enerji çözümleri üzerine çeşitli geliştirmeler yapacaklarını duyurmuştu.

Japonya’nın yerel yayın haberlerinden Kyodo News, Honda’nın iki ayaklı insansı robotlar yapmaya devam edeceğinin de müjdesini verdi. Asimo ismini almayacak olan yeni robotun, Honda’nın CES 2018 fuarında duyurduğu robotlara benzer şekilde pratik çözümlere odaklanacağı söylenenler arasında yerini aldı.

Dünya çapında tanınan ve birkaç kez ülkemize de gelen Asimo, birçok ünlü isimle diyaloğa girmiş, unutulmaz anların ortaya çıkmasını sağlamıştı. Sevimli yapısı ve verdiği akılcı cevaplarla hepimizin gönlünde yer alan Asimo, son Türkiye ziyaretinde yaptığı hareketlerle bir süre gündemi meşgul etmişti.