Bir Hastane Zinciri Onlarca Apple Vision Pro Satın Aldı!

Teknoloji devi Apple, heyecan verici özellikler içeren Apple Vision Pro'yu geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Bununla beraber karma gerçeklik başlığı tüketiciler tarafından satın alınmaya başlandı. Vision Pro'yu satın alanlar arasında bir hastane zinciri de yer aldı.

Hastane Zinciri Neden 30 Adet Apple Vision Pro Aldı?

Apple'ın en son yeniliklerinin sağlık hizmetlerinde yeni bir karma gerçeklik çağını başlatmak için gerekenlere sahip olup olmayacağı henüz belli değil ancak Sharp HealthCare, bunu öğrenmeyi amaçlıyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Sharp HealthCare isimli bir hastane zinciri 100 bin doları aşkın değere sahip 30 adet Apple Vision Pro satın aldı. Karma gerçeklik başlığının sağlık hizmetlerinde nasıl kullanılabileceği araştırılacak.

Sharp'ın klinik sistemlerden sorumlu başkan yardımcısı Dan Exley, odak noktasının, hangi görevlerin bir karma gerçeklik cihazında daha iyi olduğunu belirlemeye çalışarak, sağlık ile ilgili işleri yapmanın eski ve yeni yollarını titiz bir şekilde karşılaştırmak olacağını söyledi.

Exley, "Yeterli sayıda cihaza yatırım yaptık. Böylece doktorların, hemşirelerin, bilişimcilerin, yazılım geliştiricilerin ve diğerlerinin bunu kullanmaya başlamasını sağlayabiliriz. Hangi görevler ve iş akışları için en iyi olduğunu bulmak için bizimle birlikte çalışmalarını istiyoruz" dedi.

Vision Pro, kullanıcıların bakışlarını takip etmek için dahili kameralar kullanarak, simgeleri ve diğer sanal nesneleri seçmelerini sağlıyor. Bu hassas göz takibi, cihazın aile hekimliği muayene odalarında hastaların göz muayenelerini gerçekleştirmede çok iyi olabileceğini gösteriyor.

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