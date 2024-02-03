Apple Vision Pro'nun İlk Dayanıklılık Testi Geldi: Ne Kadar Sağlam? (Video)

Ağır malzemeler ve büyük bir cam ön yüz kullanmasına rağmen Apple Vision Pro, ilk YouTube düşme testi videosunun da gösterdiği üzere şaşırtıcı derecede dayanıklı.

Apple Vision Pro sahipleri muhtemelen satın aldıkları 3.500 dolarlık yeni donanımlarını yakın zamanda düşürmek istemeyeceklerdir ancak tıpkı diğer kulaklıklar ve mobil elektronik cihazlar gibi bir noktada bazı aksiliklere maruz kalması muhtemel.

YouTube dayanıklılık testleri artık her yeni teknolojik üründe aşina olduğumuz bir durum ve nihayet Vision Pro için de beklenen testler gelmeye başladı.

Apple Vision Pro Dayanıklılık Testi

AppleTrack'ten Sam Kohl, Apple Vision Pro'yu yer çekimine bağlı darbe testine tabi tutan bir video yayınladı. Videoda Kohl, evinin etrafında kasıtlı olarak yürüdü ve kulaklığı çeşitli duvarlara, kapılara ve köşelere çarptı. Kohl, cihazın aldığı 20 darbenin ardından ön camda küçük çizikler ve bazı darbeler oluştuğunu fark etti.

Baş hizasından ahşap bir zemine yapılan diğer bir düşüş, ön cama birkaç çizik daha ekledi ama aynı zamanda sağ hoparlörü de kırdı. Bir sonraki düşüşte ise cihazın yan tarafındaki menteşeye yakın küçük bir çatlak oluştu.

Videodaki testlerinin ardından son durumu değerlendiren Kohl, Vision Pro için "Bu aptalca derecede dayanıklı. Hiç bu kadar iyi dayanan kavisli bir cam parçası görmemiştim." dedi.

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