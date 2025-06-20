Dünyanın En Pahalı Evini Satın Alan Kişi Türk Çıktı

Türkiye'deki konutların fiyatları fahiş fiyatlara yükselince vatandaşlar soluğu yurt dışındaki gayrimenkullerde aldı. Son yıllarda yurt dışından satın alınan konut sayısında bir azalma yaşansa da bu trend, 2025'in başından itibaren değişiklik gösterdi. Şu ana kadarki veriler, Türkiye'deki gayrimenkul satışının, yurt dışı gayrimenkul satışlarına nazaran çok az olduğunu gösteriyor. Son olarak da ismi açıklanmayan bir Türkün bu kulvarda rekor kırdığı öğrenildi.

Dubai'de 130 milyon dolara satılığa çıkarılan lüks bir konut, bir Türk milyarder tarafından satın alındı.

Gayrimenkul Yatırımcılığı Yurt Dışına Kaydı

2025'in ilk dört ayı, bu piyasa için oldukça hareketliydi. Türkiye'den gayrimenkul alımı için dışarı ödeme yapanlar toplamda 793 milyon dolar para harcadı. Ülkeye gelen tutar ise 555 milyonda sınırlı kaldı.

Sadece 5 yıl öncesine kadar bu tutarlar 200 milyon civarında seyrediyordu ancak 2022'de patlayan bir trend ile bu rakamlar aniden 600 milyon doların üzerine çıktı. Geçen yıllar içinde ise bu oran %100'ün üzerinde katlanarak artmaya devam etti.

Son veriler ise ülkemiz vatandaşlarının yurt dışından 2 milyar 296 milyon dolarlık gayrimenkul satın aldığını gösteriyor.

Dubai'deki En Pahalı Konut

Dubai'deki en pahalı konut, bir penthouse daire olarak 130 milyon dolara satıldı. Konutu satın alanın bir Türk olduğu açıklansa da kim olduğuna dair bilgi verilmedi. 130 milyon dolar bugünün kuruyla yaklaşık 5 milyar 200 milyon TL civarına denk geliyor. İşte bir Türk'ün 5 milyar 200 milyon TL karşılığında satın aldığı ultra lüks penthouse: