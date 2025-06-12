Amazon Prime Video, Televizyondan Beter Hale Getirildi

Amazon'un video platformu Prime Video, reklam gösterimlerini sessiz sedasız iki katına çıkardı. Prime Video Uluslararası Başkan Yardımcısı Kelly Day, geçen sene yaptığı açıklamada bu ihtimale göz kırpmıştı, ancak resmi bir açıklama yapılmamıştı. Şimdi Amazon, yine herhangi bir açıklama yapmadan reklamları artırdı.

İlk başta saatte 2 ve 3.5 dakikalık reklamlar çıkacağı söylenmişti. Ancak Adweek'in ortaya çıkardığı verilere göre, şu an saatte 4 ila 6 dakikalık reklamlar çıkıyor.

Prime Video Orta Düzey Reklam Yüklü Platform Oldu

Reklam ajansı PMG'den Doug Paladino'ya göre Prime Video artık "orta düzey reklam yüküne sahip platformlar" arasına girmiş durumda. Amazon, Ars Technica'ya yaptığı açıklamada; geleneksel televizyonlara ve diğer platformlara kıyasla daha az reklam göstermek istediklerini söylemiş olsa da, 2024'te aldığı ani kararla reklamları tüm kullanıcılara göstermeye başlamıştı.

Netflix platformundaki gibi "reklamlı ve reklamsız" olarak iki farklı paket sunulmadı. Amazon kullanıcıları, reklamsız deneyim için ekstradan 2.99 dolar ödemek zorunda bırakıldı. Kullanıcıların o dönemki tepkisi, bu adımla engellenmiş oldu.

Amazon şimdi, kullanıcıların bu duruma alıştığına inanarak reklam süresini artırdı. Bu da, daha uzun reklamların yine sessiz sedasız platforma eklenebileceği anlamına geliyor.

Amazon Prime Üyeleri Tepki Vermedi

Amazon'un yeni reklam politikasının sürdürülebilirliği tartışılıyor. Prime üyelerinin, daha uzun reklamları fark ettiğinde nasıl bir tepki vereceği merak ediliyor. Reklamlar ilk uzatıldığında kullanıcılar farkı anlamadı bile.

Ancak, daha önceki duruma bakıldığında kullanıcıların hiç tepki vermemiş olması, Amazon'un bir kez daha sessizlikten güç alıp daha fazla zoraki reklamı dayatmasına sebep olacak gibi duruyor. Sizce Amazon, reklamları sessizce uzatarak doğru bir politika mı izliyor? Yorumlarda buluşalım.