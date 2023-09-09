Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Zamlandı: Cep Yakıyor!

Popüler dijital oyun mağazası Steam'de uygulanan zam ile beraber Hogwarts Legacy'nin fiyatı önemli ölçüde arttı. Peki, dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip açık dünya rol yapma oyununun fiyat etiketi ne kadar oldu?

Hogwarts Legacy'nin Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Standart sürüm : 1.099 TL

: 1.099 TL Dijital Lüks sürüm: 1.199 TL

10 Şubat 2023 tarihinde piyasaya sürülen ve en iyi RPG oyunları arasında yerini alan Hogwarts Legacy'nin fiyat etiketiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişme sonucunda söz konusu yapıma Steam'de zam geldi.

Dijital oyun mağazası Steam'de Hogwarts Legacy'nin ücreti 699 TL'den 1.099 TL'ye Dijital Lüks olarak isimlendirilen sürümün fiyatı ise 799 TL'den 1.199'ye yükseldi. Dolayısıyla oyunun PC sürümünü satın almak için artık daha yüksek bir ücret ödemek gerekecek.

Bu zamana kadar milyonlarca orijinal kopya satmayı başaran Hogwarts Legacy, 1 milyar doları aşkın gelir elde etmeyi başarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Hogwarts Legacy 2 isimli devam oyununun geleceğine yönelik bir iddia ortaya atılmıştı.

Ortaya atılan iddiada yeni oyuna dair detay paylaşılmamıştı. Bu nedenle yeni oyunun neler sunacağı hakkında bilgi henüz mevcut değil. Resmî açıklama yapılmadığından ötürü söz konusu oyunun çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor.

Avalanche Software tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Games tarafından yayımlanan açık dünya RPG türündeki oyuna gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.