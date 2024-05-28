Hogwarts Legacy, 1800'lerin sihir dünyasında geçen bir aksiyon rol yapma oyunudur.

Erkan Calp - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hogwarts Legacy, dünyada ilk kez Harry Potter kitaplarında tanıtılan sürükleyici, açık dünya aksiyon RPG oyunudur. Aksiyonun kontrolünü ele alın ve sihirbazlık dünyasında kendi maceranızın merkezinde olun. Fantastik canavarları keşfedeceğiniz, karakterinizi özelleştirip iksirler hazırlayacağınız, büyü yapma konusunda ustalaşacağınız ve yeteneklerinizi geliştireceğiniz tanıdık bir yolculuğa çıkın.

Sihirin başı çektiği Hogwarts’ı 1800’lerde deneyimleyin. Karakteriniz, büyücülük dünyasını paramparça etmekle tehdit eden kadim bir sırrın anahtarını elinde tutan bir öğrencidir. Hogwarts Legacy'de, Cadılık ve Büyücülük Okulu’na geç kabul edildiniz, kısa bir süre sonra da sıradan bir öğrenci olmadığınızı keşfettiniz.

Antik büyüyü algılamada ve çok iyi kullanmada alışılmadık bir yeteceğe sahipsiniz. Bu sırrı herkesin iyiliği için koruyup koruyamayacağınıza ya da daha uğursuz büyünün cazibesine teslim olup olmayacağınıza sadece siz karar verebilirsiniz.

Hogwarts Legacy İndir

Müttefikler edinirken, karanlık büyücülerle savaşırken ve nihayetinde büyücülük dünyasının kaderine karar verirken Hogwarts’ta yaşama hissini keşfedin.

Oyuncuları kendi maceralarının merkezine koyan ve 1800’lerin büyücülük dünyasında geçen açık dünya aksiyon rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, piyasaya sürülmesinin ardından oyuncular tarafından beğenilmişti. Grafik, mekanik ve oyuncuya sunduğu atmosfer sayesinde mükemmel bir oyun deneyimi sunan Hogwarts Legacy'i indirin ve siz de okulun en büyük büyücüsü olun.

Hogwarts Legacy, PC, PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), PlayStation 4 Pro (PS4 Pro), Xbox One ailesi (Xbox Series X ve Xbox One X) platformlarında halihazırda oynanabilir bir şekilde bulunmaktadır.

Hogwarts Legacy Sistem Gereksinimleri