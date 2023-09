Hogwarts Legacy Benzeri 15 Oyun

Hogwarts Legacy benzeri oyun oynayarak uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Peki, Avalanche Software tarafından geliştirilen açık dünya RPG türündeki yapım yerine oynanabilecek oyunlar hangileri?

Bu rehberde Hogwarts Legacy tarzı oyunlar listesi hazırladık. Hazırladığımız listede Harry Potter: Hogwarts Mystery'den The Elder Scrolls Online'a kadar pek çok yapım bulunuyor.

Hogwarts Legacy Benzeri Oyunlar Listesi

Wands

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Forspoken

Blade And Sorcery

Elden Ring

The Elder Scrolls V: Skyrim

Harry Potter: Magic Awakened

Harry Potter and the Deathly Hallows

The Witcher 3

Dragon Age: Inquisition

Fable Anniversary

Fictorum

The Elder Scrolls Online

GreedFall

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Hogwarts Legacy gibi oyunlar listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Wands

En iyi VR oyunları arasında yer alan Wands, Cortopia Studios tarafından geliştirildi. Çevrim içi PvP desteğine sahip olan oyunda çeşitli sihirler yapabilirsiniz. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmenize yardım edebilecek oyun 2016 yılında çıktı.

Harry Potter: Hogwarts Mystery

Hogwarts Legacy alternatifi oyunlar arasında Harry Potter: Hogwarts Mystery de bulunuyor. Jam City tarafından geliştirilen oyunun Android, iOS ve iPadOS sürümleri mevcut. 50 milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken yapım, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulunda geçiyor.

Forspoken

Square Enix tarafından geliştirilen ve yayımlanan Forspoken, çeşitli yeteneklere sahip Frey isimli gencin hikâyesini konu alıyor. Tehlikeli bir yolculuğa çıkan Frey'in karşısına çıkan düşmanları yok etmesi gerekiyor. Açık dünya RPG oyunları arasında yer alan oyunda kaliteli grafikler mevcut.

Blade And Sorcery

Hogwarts Legacy benzeri oyun önerileri listesinde yer alan Blade And Sorcery, 2018 yılında erken erişime açıldı. Çok sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilen VR oyununda savaşçı veya büyücü olup düşmanlara karşı mücadele ediyoruz.

Elden Ring

Açık dünya aksiyon rol yapma oyunu türündeki Elden Ring, 2022 yılının şubat ayında piyasaya sürüldü. FromSoftware Inc. tarafından geliştirilen yapım etkileyici grafikleri, başarılı oynanış sistemi ve hikâyesiyle öne çıkıyor. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan oyun 94 Metacritic puanına sahip.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Hogwarts Legacy benzeri oyunlar listesinde bulunan The Elder Scrolls V: Skyrim ilk olarak 2011 yılının kasım ayında satışa sunuldu. Yayıncılığını Bethesda Softworks'ün üstlendiği açık dünya aksiyon RPG türündeki oyunda uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilirsiniz. Skyrim hileleri ile oyunu daha kolay hâle getirebilmeniz mümkün.

Harry Potter: Magic Awakened

Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda geçen ve RPG ögeleri içeren Harry Potter: Magic Awakened isimli oyunda bir karakter oluşturup sihirli bir maceraya adım atıyoruz. Android, iPhone ve iPad cihazlar üzerinden oynanabilen oyunda savaş sistemi de mevcut.

Harry Potter and the Deathly Hallows

Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 2010 yılının kasım ayında, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ise 2011 yılının temmuz ayında piyasaya sürüldü. Yayıncılığının Electronic Arts'ın üstlendiği aksiyon macera türündeki yapımda Harry potter'ı kontrol ediyoruz.

The Witcher 3

CD Project RED tarafından geliştirilen ve yayımlanan The Witcher 3: Wild Hunt, 2015'te piyasaya sürüldü. Açık dünya RPG oyunu, 93 Metacritic puanıyla dikkat çekiyor. Çeşitli ödüller kazanan oyunda Geralt ile tehlikeli bir maceraya adım atıyoruz.

Dragon Age: Inquisition

Yayıncılığını Bioware'in üstlendiği açık dünya rol yapma oyunu türündeki Dragon Age: Inquisition, 2014 yılında satışa sunuldu. 85 Metacritic puanına sahip olan oyunda karakter oluşturma işleminin ardından düşmanlara karşı savaşmaya başlıyoruz.

Fable Anniversary

Hogwart Legacy alternatifleri arasında 2014 yılında piyasaya sürülen Fable Anniversary isimli oyun da bulunuyor. Lionhead Studios tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayımlanan açık dünya rol yapma oyunu türündeki yapım, oyuncuların uzun süre keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyor.

Fictorum

Scraping Bottom Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan Fictorum, TPS kamera açısına sahip aksiyon rol yapma oyunu türündedir. 2017 yılının ağustos ayında satışa sunulan oyunda çeşitli büyüler yapılabiliyor. Söz konusu yapım 64 Metacritic puanına sahip.

The Elder Scrolls Online

En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan The Elder Scrolls Online, 2014 yılında piyasaya sürüldü. ZeniMax Online Studios tarafından geliştirilen oyunun yayıncılığını Bethesda Softworks üstlendi. PvP savaş sistemini içeren oyunda çeşitli görevler de mevcut.

GreedFall

Açık dünya RPG türündeki GreedFall'un yayıncılığını Focus Entertainment üstlendi. Spiders tarafından geliştirilen oyun 2019 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü. 72 Metacritic puanına sahip olan yapımda çeştili görevleri tamamlayarak ilerliyoruz.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo tarafından geliştirilenve yayımlanan The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom 2023 yılının mayıs ayında satışa sunuldu. Açık dünya aksiyon macera türündeki oyun, Nintendo Switch üzerinden oynanabiliyor.

Bu yazıda Hogwarts Legacy benzeri oyun oynamak isteyen oyuncular için bir liste hazırladık. Peki, sizce en başarılı oyun hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.