Telefonların Yerini Alması Beklenen Humane AI Pin İçin Tarih Verildi!

Yenilikçi teknoloji şirketi Humane tarafından geçtiğimiz ay tanıtılan AI Pin isimli cihaz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Şirket, teslimatların hangi tarihte yapılmaya başlanacağını açıkladı.

Humane AI Pin Ne Zaman Çıkacak?

Akıllı telefonların yerini almayı hedefleyen Humane AI Pin, 16 Kasım 2023 tarihinde ön siparişe açılmıştı. Şirket, o tarihten beri teslimat tarihi ile ilgili bir detay paylaşmamıştı. Humane, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada teslimatın 2024 yılının mart ayında yapılmaya başlanacağını duyurdu.

Tüm siparişler satın alma tarihine göre ayarlanacak. Yani erkenden sipariş veren kişiler, yapay zekâ desteğine sahip olan giyilebilir cihaza daha erken ulaşabilecek. Üzerinde mikrofon ve hoparlörün yer aldığı yenilikçi ürün, sahip olduğu özellikler ile dikkat çekiyor.

OpenAI desteğine sahip giyilebilir bilgisayar olan AI Pin'de ekran bulunmuyor ancak bir akıllı telefonun yapabildiği fotoğraf çekme dahil pek çok işlemi yapabiliyor. Giyilebilir cihaz kullanıcının avucuna görsel arayüz yansıtıyor.

Humane AI Pin Ne Kadar Fiyata Satılıyor?

Kıyafetin üzerine takılabilen Human AI Pin için 699 dolar fiyat etiketi belirlendi. Aylık 24 dolar fiyat etiketine sahip bir abonelik sistemi de bulunuyor.

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