Sony, Ayak Kontrol Cihazlarıyla Artırılmış ve Sanal Gerçeklik Deneyimini Yeniden Tanımlıyor!

Sony, Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) oyunları için geliştirdiği yenilikçi kontrol cihazları için bir patent başvurusu yapmış durumda. Bu patent, özellikle daha küçük odalarda kullanıcılar için sürükleyici bir deneyim sunmayı hedefleyen ayak kumandalarını içermektedir.

Sony AR/VR Kontrolünde Devrim: Ayak Kumandaları Geliyor!

Patent iki farklı türde ayakla çalıştırılan kontrol cihazlarını tanımlamaktadır. İlk tip, bir veya iki top kullanırken, ikinci tip dokunmaya duyarlı bir yüzey içermektedir. Her ikisi de kullanıcının ayakları tarafından kontrol edilmek üzere tasarlanmış olup, AR/VR oyunları ve diğer sürükleyici uygulamalar için geliştirilmiş hareket okuyan çevre birimlerini içermektedir.

Bir veya iki bilyeyle çalışan cihazlar temel hareketlere odaklanırken, dokunmaya duyarlı pedler daha karmaşık kontroller sağlayabilir. Her iki kontrol cihazının da dahili bir CPU ve bellek içerdiği ve kullanıcının hareketini oyun veya uygulamaya çevirmek için tasarlandığı belirtilmektedir.

Sony'nin patentinde, büyük bir veya iki topa sahip kumanda gibi görünen kullanıcı tarafından kontrol edilebilen bir cihaz da tanımlanmaktadır. Bu kumandalar, daha yumuşak dönüş sağlayan üç veya daha fazla rulman içermektedir. İşlem birimi, her bir topun dönme hareketini hesaplamak için enkoderleri kullanmaktadır ve bu hareket daha sonra oyun içinde kullanılmaktadır.

Düz bir dokunmatik yüzey içeren yarı dairesel kase tipi ayak kumandasının tasarımına da yer verilmektedir. Bu dokunmaya duyarlı yüzey, kapasitif veya dirençli olabilir ve çeşitli hareket algılama özelliklerini içermektedir.

Sony'nin vurguladığına göre, bu kontrol cihazları, kullanıcının hareketinin sınırlı olduğu durumları ele alarak AR/VR uygulamaları ve oyunları için idealdir. Kullanıcılar, sınırlı alanlarda etkili bir şekilde hareket edebilir ve kumandaları diğer oyun içi eylemler için kullanabilirler.

Kontrol cihazları CPU, bellek, analog-dijital dönüştürücüler, voltaj regülatörleri ve güç yönetimi gibi özellikleri içermektedir. Bu cihazlar, kullanıcının hareketini, yaklaşımını ve konumunu bağımsız olarak hesaplayabilir ve gerekli verileri ana bilgisayara iletebilir.

Sony'nin bu patentini ne zaman ve nasıl kullanacağı belirsiz, ancak bu tür patentler genellikle prototip süreçlerini hızlandırır. Sony'nin, AR/VR kontrol cihazlarıyla kullanıcı deneyimini iyileştirmeye odaklandığı açıkça görülmektedir.