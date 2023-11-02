Dünyada Bir İlk: Yapay Zekalı Humane AI Pin Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Apple’ın eski çalışanlarının kurmuş olduğu Humane isimli girişim tarafından efsanevi bir proje geliştirildi. Dünyada daha önce eşi benzeri yapılmamış bir ürün olarak üretilen bir cihaz, akıllı telefonlara meydan okuyor.

Humane AI Pin isimli bu cihaz belki de gelecekte telefonların yerini alacak. İşte, hayatınızda bilim kurgu filmi etkisi yaratacak o ürün!

Humane AI Pin Özellikleri

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasına giren Humane AI’nin geliştirdiği Pin isimli araç insanların göğsüne takılabilen şık ve oldukça minik bir rozet görünümüne sahip.

Bu aksesuarın üstünde bir adet mikrofon ve bir adet de hoparlör bulunuyor. Ekran olarak ise sizin tercih ettiğiniz herhangi bir yüzey kullanılabiliyor. Örneğin gelen bir bildirimi görüntülemek için elinizi kullanabilir, bu bildirimi tıpkı bir ekran gibi avuç içinize yansıtabilirsiniz.

Bu cihazın en dikkat çekici özelliklerinden birisi simültane çeviri olarak karşımıza çıkıyor. Kendi sesinizle eş zamanlı olarak farklı bir dile çeviri yapabiliyorsunuz.

Her ne kadar kullanım şekli nedeniyle rozete benzetsek de aslında oldukça küçük ve fark edilmesi zor bir cihaz.

Yapay zekâ destekli olduğu için aynı zamanda bir sesli asistan işlevi görüyor. Yani normalde telefonunuzu çıkarıp yapmanız gereken gündelik işleri bu küçük cihazla kolayca halledebileceksiniz.

Pin size gelen aramaları bildirmekle kalmıyor. Telefon görüştürmelerini gerçekleştirmenize de imkân tanıyor. Yani aynı anda telefon, yapay zeka asistanı, projektör ve bir platform gibi hizmet veriyor.

Gizliliğe büyük bir önem verilen bu cihazda ‘güven ışığı’ isimli bir gizlilik göstergesi bulunuyor. Bu sayede anlık olarak konuşmalarınızın güvenliğini kontrol altında tutma şansınız oluyor.

Sesli komutlarla görsel projeksiyonlar arasında rahatlıkla geçiş yapabileceğiniz bir araç. Bu sayede çok yönlü kullanım sunuyor.

Kıyafetinize mıknatısla tutturabileceğiniz bu cihaz teknoloji ile modanın buluştuğu son derece yenilikçi ve gelecek vadeden bir buluş olarak değerlendiriliyor. Paris’te Coperni defilesinde bu cihaz moda severlerle buluşmuştu.

Akıllı saat ve yüzük gibi diğer giyilebilir teknoloji ürünleri ile kıyaslandığında Humane AI Pin’i öne çıkaran özellik bu cihazın çalışması için herhangi bir akıllı telefona ihtiyaç duymaması olarak karşımıza çıkıyor.

Qualcomm ortaklığı ile geliştirilmiş olup GPT-4 teknolojisi ile destekleniyor.

Doğal dil işleme sistemi sayesinde son derece başarılı bir kişisel AI asistanı olduğunu görüyoruz. Sorularınızı yanıtlayan, arama başlatabilen ve sesli komutlarınız doğrultusunda istediğiniz metinleri karşı tarafa gönderebilen, en önemlisi de tüm bunları bağımsız çalışarak yapabilen bir cihaz.

Humane AI Pin Fiyatı

Büyük bir heyecanla beklenen cihazın çıkış fiyatı için kesin bir açıklama yok. Ancak spekülasyonlara göre etiket fiyatının ABD’de 1.000 dolar civarında olması bekleniyor.

Veri kullanımı konusunda ise özel bir abonelik modeli sunma ihtimali bulunduğu konuşuluyor. Cihazın resmi olarak tanıtılacağı tarihten sonra fiyatı ile ilgili de gerçek bilgilere ulaşmak mümkün olacak.

Humane AI Pin Çıkış Tarihi

Cihazın satışa çıkacağı tarih ile ilgili şu an için kesinliği kanıtlanmış bir veri yok. Ancak geliştiriciler bu cihazı bekleyenler için 9 Kasım’a işaret eden gönderiler paylaşıyor.

Bu tarihte cihazın duyurulacağı, tanıtılacağı aktarılıyor. Büyük bir olasılıkla 9 Kasım 2023’te gerçekleşecek olan etkinlikte cihaz ile ilgili daha detaylı bilgiye ve resmi olarak satışa çıkacağı tarihe ilişkin bilgi sahibi olacağız.