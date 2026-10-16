Dünyanın En İyi Giyilebilir Robotik Dış İskeleti Hypershell Satışa Sunuldu

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Doğa sporları ve açık hava aktivitelerinde yeni bir deneyim sunan giyilebilir robotik teknoloji markası Hypershell, Bilkom distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yapay zekâ destekli dış iskelet teknolojisiyle kullanıcıların hareketlerini destekleyen Hypershell X Serisi, SPX mağazalarında ve online satış kanallarında sporseverlerle buluşuyor.

Dağda yapılan uzun bir yürüyüşün son kilometrelerinde hissedilen yorgunluk ya da bisikletle çıkılan zorlu bir yokuşun son metreleri artık farklı bir teknolojiyle desteklenebiliyor. Doğa sporları ve açık hava aktivitelerine yönelik giyilebilir dış iskelet sistemleri geliştiren Hypershell, Bilkom distribütörlüğüyle Türkiye pazarına giriş yaptı.

Yürüyüş, koşu, bisiklet ve dağcılık gibi farklı kullanım senaryolarına yönelik geliştirilen Hypershell X Serisi, kullanıcının doğal hareketlerini destekleyen yapısıyla dikkat çekiyor.

Yapay Zekâ Destekli Hareket Analizi

Hypershell X Serisi'nin merkezinde MotionEngine adı verilen yapay zekâ destekli hareket analiz sistemi yer alıyor. Serinin üst modeli X Ultra; yürüyüş, merdiven çıkma, kumlu ya da karlı zemin gibi farklı koşulları algılayarak 12 farklı akıllı destek modu arasında geçiş yapabiliyor.

Hypershell tarafından paylaşılan kontrollü laboratuvar test sonuçlarına göre, yürüyüş sırasında ortalama kalp atış hızında yüzde 22,3, oksijen tüketiminde ise yüzde 20,5 oranında azalma ölçüldü. Bisiklet kullanımında bu oranların sırasıyla yüzde 42,7 ve yüzde 39,2 seviyelerine kadar ulaştığı belirtiliyor.

Söz konusu verilerin kontrollü laboratuvar koşullarında elde edildiği, gerçek kullanım sonuçlarının arazi yapısı, yük miktarı, kullanım şekli ve kullanıcı özelliklerine göre değişiklik gösterebileceği ifade ediliyor.

Teknik özellikler tarafında X Ultra, 1000 W'a kadar güç çıkışı ve tek şarjla 30 kilometreye varan kullanım menzili sunuyor. Karbon fiber ve titanyum alaşımlı gövdesi sayesinde 2,5 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olan ürün, taşınabilirlik ve dayanıklılığı bir arada sunuyor. Seride ayrıca 10'ar akıllı destek moduna sahip X Pro ve X Carbon modelleri de yer alıyor.

Açık Hava Tutkunlarına Yönelik Tasarlandı

Hypershell X Serisi; doğa yürüyüşleri, trekking, kamp, bisiklet ve farklı outdoor aktivitelerinde kullanıcıların hareket performansını desteklemek üzere geliştirildi. Türkiye'de satış ve dağıtımını üstlenen Bilkom; Huawei, TCL Electronics, Segway, Razer, PlayStation, Meross ve Aqara gibi markaları da bünyesinde bulunduruyor. Hypershell X Serisi, SPX mağazaları ve çevrim içi satış kanalları üzerinden kullanıcılarla buluşuyor.

Farklı İhtiyaçlara Yönelik Modeller

Hypershell X Serisi; X Pro, X Carbon ve X Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşuyor. X Ultra, 1000 W'a kadar güç çıkışı ve 12 akıllı destek modu ile serinin öne çıkan modeli olarak konumlanırken, X Carbon ve X Pro modelleri ise 10'ar farklı akıllı destek modu sunuyor.

Bilgilendirme Notu: Hypershell ürünleri tıbbi cihaz veya rehabilitasyon amacıyla geliştirilmiş ürünler değildir. Bağımsız hareket edebilen kullanıcıların açık hava aktivitelerindeki performansını desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Efor azalması, menzil ve kullanım süresi değerleri; kullanım şekline, destek seviyesine, arazi koşullarına, taşınan yüke ve kullanıcı özelliklerine göre değişiklik gösterebilir.