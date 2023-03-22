Hyundai Elektrikli Araçlar İçin Otomatik Şarj Robotu Geliştirdi (Video)

Hyundai Motor Grubu, elektrikli araçlar için tüm ortamlarda çalışabilecek Otomatik Şarj Robotu (ACR) üretti. 3D kamera ve yapay zekâ desteğiyle dikkat çeken robot, araçtan inmeye gerek kalmadan şarj işleminin gerçekleşmesine yardımcı olacak.

Otomatik Şarj Robotu Neler Sunuyor?

Yapay zekâ desteğine sahip olan Otomatik Şarj Robotu, şarj portunu açmak için araç ile iletişim kuran kuruyor. ACR, sahip olduğu 3D kamera sayesinde konumu ve açıyı hesaplayabiliyor. Robot, söz konusu işlemi uyguladıktan sonra şarj cihazını alıp aracın şarj portuna takıyor.

Şarj işlemi sona erdikten sonra kabloyu çıkaran robot hatta aracın tekrar hareket edebilmesini sağlamak için şarj portunun kapağını da kapatıyor. Böylelikle şark süreci için ek bir işleme ihtiyaç duyulmuyor.

Hyundai mühendisleri, robotun elektrikli araçları algılayabilmesi ve olası kazaları engelleyebilmesi için lazerli sensörlerden yararlanıyor. ACR'nin 31 Mart-9 Mart tarihleri arasında 2023 Seoul Mobility Show isimli etkinlikte sergileneceği açıklandı.

2023 Seoul Mobility Show etkinliğinin ardından seri üretime geçecek olan Otomatik Şarj Robotu, dünyanın birçok ülkesinde şarj istasyonlarında kullanılmaya başlanacak.

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