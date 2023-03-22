Togg Fransa'da Marka Tescili Alamıyor: Nedeni Çok İlginç!

Yakın zamanda Türkiye'de ön siparişe açılan Togg, önümüzdeki günlerde ilk sahiplerine ulaşacak. Yalnızca Türkiye'de değil, dünya pazarında da kendine yer bulmayı amaçlıyan Togg'un yakın zamanda ortaya çıkan Fransa'daki marka tescili sorunu ise oldukça ilginç.

Togg'un bir Türk tarafından Fransa'da kurulan, aynı isimli bir tekstil markası nedeniyle ülkede marka tescili yapamadığı ortaya çıktı.

Togg Tekstil Alanında Üretim Yapamayabilir

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Faik Erdemli'nin özel haberine göre Fransa'da yaşayan bir Türk gurbetçi olan Muhittn Şahin, 2019 yılının başlarında henüz Togg markası hakkında bir bilgi yokken tekstil üretimi yapmak amacıyla Togg marka adı için marka tescili oluşturuyor. Altı ay boyunca verilen geçici kullanım izni, altı ayın sonunda kimseden itiraz gelmeyince Muhittin Şahin adına tescilleniyor.

Nice sınıflandırması kapsamında 3, 18 ve 25'inci maddeleri kapsayacak şekilde tekstil ve moda alanında üretim yapma hakkını elde eden Muhittin Şahin, ürünlerini toptan olarak üretmeye başlayıp Fransa'da satışa çıkarıyor.

Ancak daha sonrasında Togg markasının tanıtılmasıyla birlikte Muhittin Şahin'in tekstil ürünleri ilgi görmeye başlıyor ve üretim stratejisini değiştiren Şahin, direkt olarak kendi Togg markasının yer aldığı ürün tasarımları üzerine yoğunlaşıyor. Hatta bu dönemde dünyanın en ünlü modellerinden Adriana Lima ile markasını giymesi için anlaşıyor.

Gurbetçi bir Türk olan Şahin, Togg'a zarar vermemek adına öncelikle Fransa'daki avukatlarına danışıyor. Daha sonrasında toggstore.fr adresinde ürünlerini perakende satışa açma kararı alan Şahin, bazı Fransız yatırımcılardan Togg markasını satın almak adına 3 milyon 300 bin dolara yakın teklif alıyor.

Şahin, tekliflere rağmen marka adını satışa çıkarmıyor. Nice sınıflandırmasının 3,18 ve 25'inci maddelerini de kapsayacak şekilde üretim yapmak isteyen otomobil üreticisi Togg, Faik Erdemli'nin iddiasına göre avukatları aracılığıyla mahkemeye başvuruda bulunuyor.

Mahkemeden ret cevabı alan Togg için tek çıkar yol olarak Şahin ile anlaşma yolu gösteriliyor. Muhittin Şahin'in bu ay içerisinde Togg yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştireceği iddia ediliyor.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ağı'nın TMview hizmeti üzerinden Togg adı altında iki markanın tescil edildiği görülüyor. Şu an için iki marka da Nice sınıflandırmasının 3, 18 ve 25'inci maddelerini kapsıyor olarak görünse de Erdemli'nin iddiasına göre mahkeme bu konuda Togg aleyhinde karar vermiş durumda.