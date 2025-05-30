Türkiye'de İkinci Elde En Çok Değer Kaybeden Otomobiller Belli Oldu! (2025)

İkinci elde en çok değer kaybeden otomobiller hangileri biliyor musunuz? Bir otomobili satın almadan önce motor gücü, ekstra donanımları, konfor özellikleri gibi pek çok farklı noktayı dikkate alırsınız. Zira otomobili kullanırken size sunacağı özellikler onu satın almadan önce aklınızdaki en büyük soru işareti olmaktadır. Ancak bu noktada ikinci el olarak satmak istediğinizde ne kadar değer kaybedeceği de önemlidir. Bizde sizler için 2025 yılında en çok değer kaybeden otomobilleri listeledik. İşte detaylar...

Türkiye'de İkinci Elde En Çok Değer Kaybeden Otomobiller Listesi

Alfa Romeo Giulia (Özellikle yüksek bakım maliyetleri ve sınırlı servis ağı nedeniyle)

(Özellikle yüksek bakım maliyetleri ve sınırlı servis ağı nedeniyle) Jaguar XE / XF (Yüksek maliyetler ve ikinci el talebinin düşük olması)

(Yüksek maliyetler ve ikinci el talebinin düşük olması) BMW 7 Serisi / Mercedes-Benz S Serisi (Lüks segmentte aşırı değer kaybı yaşayan modeller)

(Lüks segmentte aşırı değer kaybı yaşayan modeller) Peugeot 508 (Yüksek fiyatlı başlangıç değeri ve sınırlı talep)

(Yüksek fiyatlı başlangıç değeri ve sınırlı talep) Citroen C5 Aircross (Rekabetçi olmayan fiyatlar)

(Rekabetçi olmayan fiyatlar) MG 5 (Uzun vadede marka güvenilirliği sorgulanıyor)

(Uzun vadede marka güvenilirliği sorgulanıyor) Chery Tiggo 7/8 (Yedek parça ve servis ağı sorunları)

Türkiye'de ikinci el otomobil piyasasında bazı modeller, çeşitli nedenlerle diğerlerine göre daha hızlı değer kaybeder. Bu durum marka algısı, modelin popülaritesi, arz-talep dengesi, teknik sorunlar, yedek parça maliyetleri ve yakıt tüketimi gibi faktörlere bağlıdır.

Globalde İkinci Elde En Çok Değer Kaybeden Otomobiller Listesi

BMW 5 Serisi Hybrid – %19,9 değer kaybı

Tesla Model S – %17,2 değer kaybı

Porsche Taycan – %15,1 değer kaybı

Ford Explorer Hybrid – %14,1 değer kaybı

Tesla Model Y – %13,1 değer kaybı

Hyundai Kona Electric – %10,6 değer kaybı

Kia Niro EV – %9,6 değer kaybı

Bu yılın en dikkat çeken verilerinden biri özellikle hibrit ve tam elektrikli araçların piyasaya yeni sürülen teknolojik rakipler karşısında hızla değer kaybettiğini gösteriyor. ABD'de iSeeCars tarafından yapılan araştırmaya göre Tesla Model S, BMW 5 Serisi Hybrid, Porsche Taycan ve Ford Explorer Hybrid gibi modellerin ilk sahiplerine kıyasla ikinci el satışlarında yüzde 15 ila 20 arasında değer kaybına uğradığını ortaya koyuyor.

Bu düşüşler sadece kilometreyle açıklanamayacak kadar kısa sürelerde meydana geliyor. Değer kaybının temel nedenleri arasında batarya teknolojisindeki hızlı gelişmeler öne çıkıyor. Yeni nesil elektrikli araçlar daha uzun menzil daha kısa şarj süresi ve daha düşük enerji tüketimi gibi avantajlar sunarken geçtiğimiz yılın modelleri bu ilerlemeler karşısında hızla geri planda kalabiliyor.

Aynı zamanda devlet desteklerinin yeni modeller üzerinde yoğunlaşması ikinci eldeki eski nesil elektrikli araçların cazibesini azaltıyor. Bu durum özellikle Tesla Model Y ve Hyundai Kona Electric gibi popüler araçlarda bile ciddi bir fiyat erimesine neden olmuş durumda. Lüks segmentte ise bakım maliyetleri, yedek parça erişimi ve sigorta giderleri gibi etkenler devreye giriyor.

Porsche Taycan gibi üst segment elektrikli modeller, yüksek başlangıç fiyatlarına rağmen ikinci elde istenilen değeri korumakta zorlanıyor. Aynı eğilim, BMW 5 Serisi’nin hibrit versiyonu gibi orta-üst sınıf araçlarda da gözlemleniyor. Bu durum, lüks segmentteki ikinci el talebinin daha seçici ve fiyat odaklı bir yaklaşımla şekillendiğini gösteriyor.

Veriler, bu araçların yeni alınan fiyatına oranla bir yıl içinde %10 ila %20 arasında bir düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Kimi modellerde bu oran %25’e kadar çıkabiliyor. Özellikle ikinci el piyasasında düşük kilometreli, iyi donanımlı ve garanti kapsamındaki araçlarda bile bu oranların görülmesi, tüketicilerin teknolojik güncellik konusunu satın alma kararlarında öne çıkardığını yansıtıyor.

Elektrikli ve hibrit araçların yaygınlaşmasıyla birlikte, ikinci el değer kaybı artık yalnızca kullanım süresine değil, teknoloji döngüsünün hızına da bağlı olarak şekilleniyor. Araç satın alırken yalnızca bugünkü donanım değil, modelin birkaç yıl sonra piyasadaki konumu da göz önünde bulundurulmalı. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...