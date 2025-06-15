80 Dolarlık Telefon Tanıtıldı! İşte Dikkat Çeken Özellikleri
Akıllı telefon devi Infinix, yeni Smart 10 Plus modelini tüketicilere tanıttı. İşte Infinix Smart 10 Plus teknik özellikleri ve fiyatı...
Uygun fiyatlı akıllı telefonlarıyla bilinen Infinix, yine bütçe dostu bir modelle karşımıza çıktı. Markanın ürün kataloğuna dahil olan bu modelin adı Smart 10 Plus. Peki cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte Infinix Smart 10 Plus teknik özellikleri ve fiyatı...
Infinix Smart 10 Plus Özellikleri
Infinix Smart 10 Plus, 6.67 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan LCD bir ekranla geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ve 700 nit tepe parlaklık sunuyor. Modelin boyutları ise 165.62 x 77.01 x 8.25 mm iken, ağırlığı 187 gram.
Unisoc T7250 işlemcisinden güç alan cihaz, 4 GB / 8 GB RAM seçenekleriyle geliyor. Depolama alanı içinse sadece 128 GB opsiyonu bulunuyor. Öte yandan 15W şarj desteğine sahip 5.000 mAh'lik bataryadan güç çekiyor. Hem ön hem arka tarafında 8 MP çözünürlüklü kameralar yer alıyor. Her iki kamerayla da 8K video kaydı alınabilir.
Android 15 tabanlı XOS 15.1 üzerinde çalışan telefonda yan tarafa yerleştirilmiş parmak izi okuyucu, yüz tanıma ve IP64 sertifikası da mevcut.
Infinix Smart 10 Plus teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;
- Ekran: 6.67 inç HD+ LCD, 120 Hz yenileme hızı, 240 Hz dokunmatik örnekleme, 700 nit parlaklık
- İşlemci: Unisoc T7250
- RAM: 4 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB (microSD ile 2 TB’a kadar artırılabilir)
- Arka Kamera: 8 MP, otomatik odaklama, çift LED flaş, 2K video kaydı
- Ön Kamera: 8 MP, LED flaş, 2K video kaydı
- Batarya: 5.000 mAh, 15W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı XOS 15.1 arayüzü
- Güvenlik: Yan parmak izi sensörü, yüz tanıma
- Dayanıklılık: IP64 sertifikası (toz ve su sıçramasına dayanıklı)
- Ses: Çift hoparlör, DTS + Hi-Res ses desteği
- Bağlantı: Wi-Fi ac, Bluetooth, FM radyo, 3.5mm kulaklık girişi, IR blaster
- Boyutlar: 165.62 x 77.01 x 8.25 mm
- Ağırlık: 187 gram
Infinix Smart 10 Plus Fiyatı
Kısa süre önce Malezya'da satışa sunulan Infinix Smart 10 Plus modelinin fiyat listesi şu şekilde;
- Infinix Smart 10 Plus: 4 GB RAM + 128 GB: 82 dolar
- Infinix Smart 10 Plus: 8 GB RAM + 128 GB: 94 dolar
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Infinix Smart 10 Plus özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.