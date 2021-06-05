Influencer Reklam Yasağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni bir kılavuz sonrasında Influencer reklam yasağı ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı.

Peki, "Sosyal Medya Etkileyicileri Tarafından Yapılan Ticari Reklam ve Haksız Ticareti Uygulamalar Hakkında Kılavuz" kapsamında hangi reklamlara artık izin verilmiyor? Influencerların reklam yayımlarken nelere dikkat etmesi gerekiyor? Konu hakkında cevabı araştırılan bütün soruların cevabını aşağıdan öğrenebilirsiniz.

Influencer Reklam Yasağı Ne Anlama Geliyor?

Ticaret Bakanlığının geçtiğimiz ay yayımladığı kılavuz birçok kişi tarafından yanlış anlaşıldı ve konu ile ilgili birçok soru işareti oluştu. Kısaca açıklamak gerekirse Influencer reklam yasağı gelmedi, gizlice yapılan reklamlar yasaklandı. Influencerların sponsorlu içerikleri belirtmesi zorunlu hale geldi.

Başka bir yanlış anlaşılma da bu kılavuzun sadece influencerlar için hazırlandığı ile ilgili oldu. Bu kılavuz sosyal medya hesabı üzerinden kendisine veya reklamverene ait olan bir ürün ya da hizmetin satılmasını ya da kiralanmasını sağlayan, hedef kitlesi üzerinde etkisi olan kişileri ilgilendiriyor. Kısacası sosyal medyada bir ürün ya da hizmet satmaya çalışıyorsanız sizin de bu kılavuzda yer alan maddeleri incelemeniz gerekiyor.

Kılavuza göre sosyal medya etkileyicisi (influencer) aracılığı ile yapılan reklamların açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmesi ve sponsorlu içeriklerin ayırt edilebilir olması zorunlu. Kılavuzda ayrıca her türlü iletişim aracında olduğu gibi sosyal medyada da sesli, yazılı ve görsel olarak örtülü reklam yapılması yasak olduğu belirtildi. Örtülü reklam, içeriğin sponsorlu içerik olmasına rağmen normal gönderi gibi paylaşılması anlamına geliyor.

Sponsorlu İçerik Kuralları Neler?

Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşılan sponsorlu içeriklerin açıklama kısmında "#Reklam", "#Tanıtım", "#Sponsor", "#İşBirliği", "#Ortaklık", "@[Reklam Veren] ile iş birliği", "@[Reklam Veren] tarafından sağlandı" ve "@[Reklam Veren] tarafından hediye olarak alındı" ibarelerinden herhangi birinin olması gerekiyor.

Benzer şekilde bu sadece Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları ile sınırlı değil. Podcast aracılığı ile yapılan reklamlarda içerik oluşturucuların şu açıklamalardan birini yapması gerekiyor:

"Bu podcast, [reklam veren] hakkında reklam içerir."

"Bu podcast, [reklam veren] ile ücretli bir iş birliğinden oluşmaktadır."

"Reklam veren]’in destekleri ile."

"Ürünleri (podcastimde bahsettiğim) [reklam verenden] hediye olarak aldım."

YouTube ve IG TV gibi adresler üzerinden içerik oluşturan kişilerin de bu kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Örneğin YouTube'da içerik oluşturuyorsanız ve sponsorlu içerik paylaşıyorsanız şu ifadelerden birini açıklama kısmına eklemeniz gerekiyor: