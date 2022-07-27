YouTube APK olarak veya Google Play'den yüklenebilir. Android telefondan mp3 müzik dinleme, video izleme ve indirme fazlası YouTube mobil uygulamasında.

Yiğit Ekim Demir - 45 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

YouTube APK / Google Play'den indirerek en yeni ve trend videolara, mp3 müzik - çalma listelerine Android telefonunuzdan ulaşabilirsiniz. YouTube Premium abonesi olarak reklamsız YouTube'un keyfini çıkarabilir, video indirmesi yapabilir, müzikleri online veya offline (internetsiz) dinleyebilirsiniz. YouTube mobil uygulaması, Android telefonlarda yüklü gelmektedir ve Google Play'den indirilebilmektedir. Telefonlarında Google Play yüklü olmayan, YouTube uygulaması yüklenmemiş kullanıcılar için de YouTube APK İndirme linki sunulmaktadır.

YouTube’un resmi Android uygulaması olan programla bilgisayarınızda yapabildiğiniz pek çok işlemi Android yüklü mobil cihazlarınızla da kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. En yeni müzik videolarından oyun, eğlence, haber ve başka türde trendlere kadar dünyanın neler izlediğini görün, sevdiğiniz kanallara abone olun, beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşın. YouTube videolarını doğrudan Android telefonunuzdan izleyin, Chromecast aracılığıyla veya doğrudan Smart TV'nize yansıtarak daha büyük ekranda izlemenin keyfini sürün. Android telefonlar ve tabletler için resmi YouTube uygulaması sürekli güncellenerek yeni özellikler kazanmaktadır. En yeni özellikleri deneyimlemek için YouTube Android uygulaması son sürümü indirin.

YouTube APK İndir

Programın sahip olduğu arayüz her türlü kullanıcının rahat kullanabileceği bir biçimde tasarlanmış ve tüm standart işlevleri bünyesinde barındırıyor. Bu nedenle tüm YouTube kullanıcılarının mobil cihazlarından eksik etmemeleri gereken bir program.

YouTube, son zamanlarda en çok kullanılan sosyal medya platformlarından bir tanesi olmuştur. Temelde milyonlarca videoyu barındıran ve bunu kolayca izlememizi sağlayan YouTube, milyar dolarlık bir pazar yaratmayı da başarmıştır.

YouTube ilk çıktığında kişisel videoların paylaşıldığı bir platformken, günümüzde artık yüksek maliyetli videoların paylaşıldığı, neredeyse modern bir televizyon alt yapısına dönüşmüştür.

İçerisinde artık müzik, eğlence hatta filmleri, dizileri bile barındırmayı başaran YouTube, kullanıması gereken uygulamaların en başında geliyor.

Ana Sayfa sekmesinde kişisel önerilere göz atın.

Abonelikler sekmesinde favori kanallarınızdan en son içerikleri görün.

Hesap sekmesinde izlediğiniz ve beğendiğiniz videoları arayın.

Beğeniler, yorumlar ve paylaşımlarla ne hissettiğinizi insanlara bildirin.

Kendi videolarınızı yükleyin ve bu videoları filtrelerle ve müziklerle düzenleyin. Üstelik hepsini uygulama içinden yapabilirsiniz.

YouTube, daha zengin bir video ve müzik deneyimi yaşamanız için çeşitli seçenekler sunar; YouTube Müzik ve YouTube Premium gibi. YouTube Premium abonesi olarak YouTube'da milyonlarca videoyu reklamsız izleyebilir, videoları ve çalma listelerini internetsiz izlemek için mobil cihazınıza indirebilir, resim içinde resim özelliğiyle bir yandan video izlerken diğer yandan WhatsApp'ta mesajlaşabilir veya başka bir iş yapabilir, YouTube'ın orijinal yapımlarına (filmler ve diziler) erişebilir, YouTube Music Premium'a ücretsiz abone olabilir, Google Home ve Chromecast Audio'nuzda müziğinizin keyfini çıkarabilirsiniz. YouTube Premium avantajlarınız, YouTube, YouTube Kids ve YouTube Music genelinde geçerlidir.

Youtube MP3 Dönüştürme Nasıl Yapılır?